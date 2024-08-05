中克警務聯巡為克旅遊安全保駕護航

7月23日，中國和克羅地亞警察在克首都薩格勒布進行聯合巡邏。（圖源：新華社） 中評社北京8月5日電／據新華社報導，克羅地亞警察總局國際合作處長佩特科維奇日前接受新華社記者採訪時表示，克羅地亞與中國警務聯合巡邏深化了雙邊執法合作，為提升克旅遊安全作出了貢獻。



佩特科維奇說，克中警務聯巡的核心目標是深化雙邊執法合作，為來克遊客創造安全環境。在此前幾次聯巡中，中國警員表現“非常出色”，展現了高度的專業精神。



佩特科維奇說，克羅地亞目前已進入旅遊旺季，中國遊客數量穩步回升，在克羅地亞看到中國警察執勤和巡邏，中國遊客常常會感到好奇和開心，很樂意與警察們交流。“警務聯巡已成為克羅地亞一道風景線，將吸引更多中國遊客到來。”



第五次中克警務聯巡啟動儀式於7月16日在中國駐克羅地亞大使館舉行。8名中國警員與克羅地亞同事一起，在克首都薩格勒布等地開展為期一個月的警務聯巡。



據介紹，今年警務聯巡開始以來，中克聯巡警隊積極解決遊客迷路和停車難等問題，及時幫助受傷遊客救治送醫。中方聯巡隊員還走訪了當地景區的遊客服務中心，向中國遊客和華僑華人發放防範電信網絡詐騙宣傳手册。



中方聯巡警隊隊長韓卓琦表示，克羅地亞旅遊資源豐富，近年來吸引了越來越多的中國遊客。中克警務聯巡為中國遊客在克羅地亞旅遊提供必要幫助，便利旅克中國公民。