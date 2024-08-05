台灣舉辦詩文誦讀大賽　詮釋中華經典

中評社北京8月5日電／據新華社報導，第八屆海峽兩岸暨香港澳門地區中華經典詩文誦讀大賽台灣賽區決賽4日在台北舉行，島內20餘名參賽選手會聚一堂，用一聲聲飽含深情的誦讀，詮釋中華經典詩文。



決賽現場，選手們依次上台誦讀表演，有的選手身著漢服、旗袍等傳統服飾，還有的裝備了折扇、油紙傘等道具以營造意境。從白居易、李白、蘇軾等古代詩人的千秋華章，到徐志摩、余光中、余秋雨等兩岸作家的經典名篇，選手們一一誦讀，或低沉或婉轉或激昂，語調中傳達穿越時空的共鳴。



本屆大賽台灣賽區由台灣中華傳媒文化總會主辦，參賽選手遍及台北、台中、高雄等地，年齡段涵蓋小學至中年，可誦讀的中華經典詩文選擇範圍包括古代、現代、當代，形式包含文言、詩歌、散文等。決賽當日共評出成人組前3名和5名優秀獎，以及少兒組前3名。



榮獲成人組第一名的參賽者雅言（藝名）對記者表示，自己一直偏愛現當代兩岸作家的詩文，喜歡在詩文誦讀中感受每位作者的用心，用聲音詮釋文字中的情感和意涵。“選擇余秋雨老師的《我在等你》來誦讀，因為喜歡其中的意境，一種毫無哀怨的等待打動了我。”



榮獲少兒組第一名的俞泱辰才11歲。她對記者表示，從三四年級開始喜歡誦讀詩文經典，也喜歡閱讀小說，一直在不斷提高自己的漢語能力，希望能在沈陽的總決賽中為台灣爭光。