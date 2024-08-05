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在中國大運河“非遺”展示館感受文化脈動
http://www.CRNTT.com   2024-08-05 10:59:29


8月2日，遊客在中國大運河非物質文化遺產展示館內參觀。（圖源：新華社）
　　中評社北京8月5日電／據新華社報導，暑假期間，眾多遊客來到位於河北省滄州市的中國大運河非物質文化遺產展示館，感受大運河兩岸傳統文化的魅力。

　　中國大運河非物質文化遺產展示館總建築面積31000平方米，總展陳面積約為15885平方米，呈現大運河流域北京、天津、河北、山東、河南、安徽、江蘇和浙江8個省（市）的非物質文化遺產精華。
 


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