香港時逾四年舉辦第四屆國際中樂指揮大賽

常言道：好事多磨。原定於二○二○年夏舉行的香港中樂團第四屆國際中樂指揮大賽，“磨”逾四年的好事，終於完成時，也深深鬆了口氣（圖源：大公報） 中評社北京8月5日電／據大公報報導，七月二十七日下午香港文化中心音樂廳進行的決賽音樂會，整個氛圍不亞於當天展開的巴黎奧運。矚目的除了三位決賽者外，更是尊貴的評委，請來海峽兩岸德高望重指揮大師卞祖善、陳澄雄、陳燮陽、張國勇、葉聰等，還有從北京、台北專程來港擔任觀察員的於慶新、李秋玫、張萌、趙靜瑜。



疫後首次與多年摯友們見面，不誇張地說，真的有點恍如隔世。事實上，二○一九年進行初賽時，樂評前輩周凡夫是觀察員之一，決賽時已遺憾隔世。



三年多疫情也讓筆者“磨”出《揮灑自如─中樂指揮培訓與實踐》一書，把十多年指揮大師班和三屆半指揮大賽結集成書。餘下的半屆就是上月的三輪比賽。從初賽近六十人，三年半後賽事重燃，復賽時十七人，到准決賽七人，最後選出三位決賽者。



決賽指定曲目一共三首：郭文景《滇西土風三首》第三樂章，以及伍卓賢《大樹》的環保中胡、高胡與樂隊選段。首先登場是現任無錫民族樂團助理指揮郭盼，這位唯一決賽女指揮演出實而不華，處理音樂對比鮮明。郭文景一曲結束時落棒較樂隊為快，可能失分。接著現任黑龍江歌舞劇院民族樂團常任指揮馮天佑，以雷霆萬鈞之勢帶出樂團雄渾聲響，速度偏快，刺激度高，但協奏曲伴奏可以更緊密。最後出場是來自台灣、就讀於上海音樂學院的黃蔚傑，以較慢速但細膩演繹，為音樂添層次和節奏感。



黃蔚傑的出色表現贏得評委予以冠軍，同時亦贏得媒體、觀眾兩個最喜愛大獎，得來不易。