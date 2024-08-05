中醫藥專員會見中醫藥聯席會議聽取意見

會議現場 中評社香港8月5日電／由22名選委、16名立法會議員、2名全國人大、5名全國政協、28個社會各界團體組織及超過40名社會各界人士組成的“跨界別關注中醫藥聯席會議”與新上任的中醫藥發展專員鍾志豪博士在立法會大樓會面交流，23位與會的聯席會議成員就眾多不同界別關心的中醫藥議題與專員交換意見。參會的包括身兼發起人和召集人的選委黃炳逢、選委黃傑教授、香港科技大學詹華強教授、立法會議員林振昇、鄧飛、黃錦輝（兼全國政協）、劉智鵬（兼全國政協）、陸瀚民、周文港、全國政協範駿華、選委黃祉穎、黃振鴻、賴榮春等成員。聯席會議新成立的“中醫藥消費者及病人委員會”部分委員亦有出席。在會上，聯席會議再次提供2022年的相關聯合聲明、2023年的施政報告建議書及今年幾位全國政協的中醫藥提案給專員參考，希望政府全面考慮各項建議，與社會各界保持密切溝通，為中醫藥的發展取得突破，在國家中醫藥承傳、發展及創新的大局中作出貢獻。



黃炳逢表示：感謝鍾志豪博士在上任不久後就與聯席會議代表見面交流，專員除了介紹政府推出的各種措施以加強中醫藥服務及發展，也與何家騏及吳梓新兩位助理專員一起細心聆聽聯席會議成員表達的意見和訴求。幾位與會的立法會議員及全國政協也積極反映意見，特別是在剛過去的全國政協會議上提出並聯署幾個中醫藥提案的全國政協黃錦輝教授、範駿華、劉智鵬教授。正如我們去年在施政報告咨詢時，給特首及部分司局長的8大點意見和綱領提到：“中醫藥發展不只是中醫藥行業的事，是關乎全港市民的整體利益，亦關乎國家的醫療衛生安全及自主的大局，其覆蓋面包括中醫藥的創新科技、產業發展、中華文化傳承、教育、國際關係等等”。中醫藥不單單是醫療衛生的事，亦牽涉跨部門協調和推動；不只是香港的事，也是國家的整體佈局。政府一方面必須為擴大中醫藥服務盡快拆牆鬆綁，給市民更多中醫藥服務的選擇，另一方面必須在中醫藥發展藍圖加入各界別及相關領域的整體考慮。例如我們曾向創科部門建議的中藥產學研意見，及至最近與旅遊業議會高層討論並得到正面反應的中醫藥特色文化旅遊，這些都牽涉醫衛局以外如創科工業、文體旅等部門，也牽涉中醫藥體制改革，必須政府最高層的領導及跨部門協調。特首在去年的施政報告中從善如流，把中醫藥列入“新興策略產業發展”裡面，作為發掘新的增長點之一，走產業化路線。

