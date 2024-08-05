天津打造創新開放新優勢

2024年3月20日拍攝的天津自貿試驗區東疆片區一景（無人機照片）。（圖源：新華社） 中評社北京8月5日電／據新華社報導，訪客進入中國北方最大港口城市天津的濱海新區，會為高速路上源源不斷的重型卡車和港口堆積如山的集裝箱感到吃驚。



停靠在填海而成的碼頭上的船只懸掛著各國國旗，起重機從甲板上忙碌地裝卸貨物。不遠處的天津國際郵輪母港，今年上半年已累計接待國際郵輪49航次，出入境郵輪旅客16.8萬人次。



主要路口竪立著一個巨大標牌，上寫“中國（天津）自由貿易試驗區”。這是中國北方首個自貿試驗區，今年是它獲批設立十周年。



近日，經國務院常務會議研究審議，進一步支持天津濱海新區高質量發展的若干政策措施印發實施，提出聚焦進一步加快改革創新步伐、擴大高水平對外開放。



天津自貿試驗區管委會專職副主任梁益銘說：“我們將進一步激活市場活力和發展動力，深化自貿試驗區改革創新，塑造通道型、平台型、海洋型、制度型、都市型開放新優勢。”



黨的二十屆三中全會要求進一步全面深化改革、完成二十大確立的“全面建成社會主義現代化強國、實現第二個百年奮鬥目標，以中國式現代化全面推進中華民族偉大復興”的中心任務。天津的行動正是中國落實這一中心任務的縮影。



天津位於北京以東120公里，曾是中國屈辱近代史的親歷者。1860年，英法聯軍占領天津，這座城市被迫開放。1900年，八國聯軍登陸天津並由此進入北京，鎮壓義和團運動。



天津也見證了中國的現代化進程。它曾是清政府興辦“洋務”的主要基地。該市建立了中國最早的現代大學之一北洋大學。

