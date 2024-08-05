北航團隊研發出4.21克靜電飛行器

微型機器人未來可以像真實昆蟲一樣在野外自由移動，並執行特殊任務。（來源：新華社） 中評社北京8月5日電／據新華社報導，5月8日，北京航空航天大學能源與動力工程學院教授閆曉軍團隊的一項研究成果，發表於《自然》子刊。該團隊發明了一種用於昆蟲機器人的微型動力系統，並以此為基礎，研製了一種快速機動、高載重、無線可控的微型機器昆蟲。



兩個月後，團隊的另一項關於微型飛行器的研究成果，於7月18日在線發表於《自然》主刊，並同時獲得《自然》和《科學》雙頂刊官網的首頁推薦。



這個衹有4.21克的小家夥，就是目前世界上最輕、最小的純自然光供能微型飛行器，名為靜電飛行器“CoulombFly”。



比一張A4紙還要輕的飛行器



即使是再小的飛行器，想要飛起來，也必須有發動機提供足夠的動力。擺在研究者面前的矛盾之處就在於，目前微型飛行器的發動機驅動部件，一般採用傳統的電磁電機。但是，電磁電機在微型化後轉速高、發熱大，能量轉化效率會急劇下降，甚至降到10%以下。



微型電磁電機效率下降後，如果採用供電方便的自然光作為能量來源，受限於太陽能電池的面積，很難滿足飛行需求，“飛行器就無法飛起來”。



如今，北航團隊自主研製的靜電飛行器，翼展20厘米，重4.21克，整機僅有巴掌大小，比一張A4紙還要輕。該項研究成果由北航科研團隊自主研發，將大幅增加微型飛行器的飛行時長，拓展其應用範圍。



與此同時，閆曉軍團隊研發的另一種用於昆蟲機器人的微型動力系統，可以用於仿生機器“昆蟲”。這種昆蟲機器人實現了快速機動、高載重、無線可控，能應用於災後救援、大型機械裝備檢修等場景。