31省份經濟“半年報”　經濟運行總體平穩

中評社北京8月5日電／據新華社報導，全國31省份經濟“半年報”日前均已出爐，超半數省份增速跑贏全國水平，但經濟運行有所分化。整體上看，經濟運行總體平穩、穩中有進。



16省份增速超“全國線”



從增速看，上半年有16個省份增速跑贏全國水平。其中西部地區8個、東部地區5個、中部地區2個、東北地區1個。內蒙古以6.2%的增速領跑，重慶和西藏以6.1%並列第二。江蘇、山東、湖北、甘肅增速均為5.8%，吉林同比增長5.7%，浙江、福建為5.6%，四川、北京、新疆為5.4%，安徽、貴州為5.3%，寧夏同比增長5.1%。



經濟大省勇挑大梁，發揮了穩增長關鍵支撐作用。上半年，廣東實現地區生產總值65242.5億元，繼續穩居全國第一，占同期全國經濟總量的10.6%。江蘇位居第二，GDP達到63326.3億元。“4萬億元俱樂部”除山東外又添新成員浙江，兩省GDP分別為46677億元、40920億元，河南、四川分別為31231.44億元、29463.3億元。



中國宏觀經濟研究院國土開發與地區經濟研究所綜合研究室主任賈若祥表示，區域重大戰略在國家發展大局中的引領帶動作用進一步增強。今年上半年，京津冀、長三角、粵港澳大灣區（內地9市數據）三大動力源地區共實現地區生產總值25.5萬億元，約占全國經濟總量的41.6%，“發動機”作用更為明顯。一方面，對全國工業的帶動更足。三大動力源地區的8個省份中，有6個省份規模以上工業增加值增速達到或超過6%的全國平均水平，江蘇、安徽、浙江增速超過8%，北京、河北增速超過7%。新質生產力加快培育，上海集成電路、生物醫藥、人工智能生產形勢全面好轉，三大先導產業製造業產值同比增長6.1%。另一方面，對全國外貿的支撐更大。上半年，三大動力源地區的8個省份實現外貿進出口總額14.7萬億元，占全國比重為69.2%，同比上升0.9個百分點。

