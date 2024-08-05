美股信心潰散　提防爆發股災

英特爾季績差勁、裁員、停派股息等不利消息，促使上周五股價應聲大跌26%。（大公報） 中評社香港8月5日電／大公報報導，由於美國經濟數據急速轉壞，預示衰退噩夢將至，加上接連有科技巨企季績走樣，投資者質疑科企巨額資金投入人工智能（AI）能否帶來合理回報，觸發美股恐慌性拋售，反映市場投資信心潰散，資金爭相出逃，當心華爾街股市爆發大股災。



美股上周延續近期跌勢，道指、標普指數、納斯達克等三大指數全面下跌，跌幅介乎2%至3%，其中反映科技股表現的納斯達克指數率先步入技術性調整，從歷史高位下跌逾10%，預期道指及標普500指數很快步上納指後塵，確認美股見頂，轉勢向下，泡沫大爆破。由於目前美股泡沫是史上最大，爆破殺傷力將非常驚人，經濟勢必陷入嚴重衰退。事實上，當前美股跌勢有愈跌愈急跡象，投資者為求套現，開始不問價拋售股票。從科技巨企股股價相繼單日暴跌一成至兩成多的情況來看，反映今次美股調整殊不簡單，隨時從高位大冧三至四成，甚至超過五成。



衰退征兆顯現 股市深度調整



多項利淡因素叠加，美股正面臨深度調整，投資者要綁好安全帶。首先，美國經濟衰退征兆顯現，資金開始恐慌性出逃，美股更猛烈拋售潮還在後頭。美國聯儲局突然暗示最快下月減息，反映經濟情況不對勁，多項經濟數據比預期遜色，如7月製造業指數下跌至46.8，製造業景況進一步惡化，近周首次申領失業救濟金人數升至24.9萬人，為近一年最多。同時，7月非農新增職位衹有11.4萬，失業率上升至4.3%的三年半高位，加劇市場對衰退疑慮。



AI過度炒作 英偉達進熊市



令人失望的是，一直支撐美股瘋漲的七只科技巨企季績不似預期。繼特斯拉、Alphabet（谷歌Google母公司）之後，亞馬遜上季收入亦遜預期，拖累科技股股價持續急跌，其中英偉達、特斯拉股價由高位下跌逾20%，步入熊市，而微軟、亞馬遜股價從高位亦跌逾10%。不過，最令人吃驚的是，英特爾季績差勁之外，還宣布裁員、停派股息、削減全年資本開支兩成，上周五股價應聲大跌26%，創下40年最大跌幅、年內跌幅高達57%，走在美股崩盤前頭，這意味英特爾追趕台積電夢碎，美國重振製造業遭受重大挫折。



此外，市場關注AI炒作過度，科企巨額資金投入AI能否帶來合理回報。對衝基金ELLiott認為英偉達股價泡沫化，原因AI仍未實現生產力大幅提升，局限於總結會議紀錄、生成報告及協助寫電腦程式，而英偉達多個大客戶也自研芯片，質疑英偉達AI芯片會否持續有大買家。英偉達股價近日拾級而下，除了競爭對手投訴而面臨美國當局反壟斷調查之外，新AI芯片亦延遲推出，短期股價恐跌勢未止。因此美國科技股拋售潮有愈演愈烈之勢，最終可能釀成大股災。



股神沽貨摣現金 警示大冧市



其次，美歐日貨幣政策分化，日本四個月兩度加息，引發日圓套息交易（Carry Trade）大拆倉，收緊市場流動性，美股沽盤將源源不絕而來。即使下月美國減息，提振經濟的作用也會大打折扣。事實上，日本央行發表利率鷹派言論，暗示利率還有上升空間，日圓兌美元匯價將進一步走強，有可能上試140或更高水平，日圓套息交易拆倉遠未完結，華爾街股市面臨更猛烈拋售潮。其實，美國經濟滑坡，金融資產價格大縮水，隨時燃起新一波銀行風暴，美國銀行業信貸風險令人擔憂。最近股神巴菲特旗下巴郡大手減持逾38億美元美國銀行股份，同時將蘋果公司持倉減半，套現510多億美元，現金水平增至破紀錄2700多億美元，似乎向市場發出美股大冧市將至的重要警示。



第三，美國股市財富大蒸發，重挫私人消費，加速步向衰退，繼而進一步加劇美股跌勢，形成惡性循環。美股市值從上月59萬億美元歷史高位，迅速蒸發3萬億美元至56萬億美元，單是七只科技巨企市值損失約1.7萬億美元，相當於一間亞馬遜，殺傷力之大可見一斑。隨著美股投資信心潰散，美股跌幅可達到股災規模，憂心拖累全球股市。



投資者要提防美股黑天鵝，持續多年不斷吹脹的資產泡沫，一旦大爆破，所產生衝擊波非同小可，可能掀起新一波金融風暴。