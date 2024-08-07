雙C論壇 張沱生：中日韓交流對話不能斷

清華大學戰略與安全研究中心學術委員張沱生發言（中評社 馬一鳴攝） 中評社香港8月7日電（記者 郭至君）清華大學戰略與安全研究中心學術委員張沱生日前參加由中評智庫基金會、清華大學戰略與安全研究中心中國論壇主辦的第三屆“雙C論壇——對第九屆中日韓領導人會議的評析與三國關係展望”並做了發言，他指出，近年來，東北亞地區形勢在中美戰略競爭加劇的大背景下日益惡化，不利於地區發展繁榮，而中日韓領導人對話會的重啟可為促進更大範圍的多邊合作以及地區經濟發展帶來積極影響。



張沱生說，在地緣政治關係上，朝鮮半島與台海兩個長期存在的地區熱點同時凸顯，地區內發生重大危機與衝突的風險嚴重上升。與此同時，東北亞地區內南三角、北三角對立趨勢再次出現，其中美日韓軍事合作全面加強與朝俄軍事合作的恢復尤為引人注目。歐洲因俄烏戰爭導致的新冷戰是否會擴展到東北亞已引起國際社會的高度關注。



張沱生指出，在地緣經濟關係上，近年來，曾經取得積極發展勢頭的中日韓三國經貿科技合作和建立三國自貿區的努力遭受嚴重挫折甚至出現倒退，持續近三年的全球疫情是其導因之一，但根本原因則是美國對中國經濟科技發展採取的全面打壓政策，以及在美國的壓力和誘導下，日韓對華實行的經貿科技脫鈎、半脫鈎政策的追隨與配合。



張沱生表示，上述形勢的發展與變化嚴重不利於地區的發展繁榮，不利於作為東北亞地區主要經濟體並互為主要貿易夥伴的中日韓三國的利益，尤其是其經濟利益。在這樣的形勢下，這次三國在時隔四年半後重啟領導人會議，並發表聯合宣言及其他共同文件，決心恢復加強三國在人文交流、可持續發展、經貿、公共衛生、科技、救災等六大領域的合作，重啟建立三國自貿區談判，恢復三國間曾建立的21個部長級及70多個對話機制，並重提中日韓+X機制的建設，這不僅對於恢復三邊經濟合作，促進三方經濟發展，而且對於恢復與發展更大範圍內的地區多邊合作，促進地區經濟發展將帶來積極的影響。三方領導人會議期間，中日、中韓領導人還舉行了雙邊會晤。中韓、中日雙方一致同意將適時恢復與發展雙邊高中層對話機制，推進雙方社會人文交流；中韓還決定將加快推進中韓自貿協議第二階段談判。這些雙邊關係的進展有益於穩定改善中韓、中日關係，亦將對地區穩定帶來積極影響。

