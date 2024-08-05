《網絡暴力信息治理規定》8月1日起施行

（來源：新華網） 中評社北京8月5日電／據人民日報報導，規範對網絡暴力信息和賬號的處置，強化用戶權益保護；明確公平競爭審查標準，著力打破地區封鎖和行業壟斷；全面實行住房公積金個人證明事項“亮碼可辦”；在我國境內生產、經營的中藥飲片，應標注產品規格、藥材產地、生產企業等信息……8月1日起，《網絡暴力信息治理規定》《公平競爭審查條例》《中藥飲片標簽管理規定》等一批法律法規施行，聚焦群眾關切，以法治力量推動經濟社會高質量發展。



湯某某與何某因瑣事多次發生衝突，湯某某在多個網絡平台發布視頻、謾罵洩憤，何某也予以回擊。隨著矛盾激化，二人捏造不實信息並公開發布，引發大量網民圍觀、議論，造成不良社會影響。公安機關對二人依法傳喚，告知雙方在網絡上發布言論應當遵守法律法規，並對湯某某、何某處以行政處罰。



8月1日起，對類似網絡暴力行為的處理，將有更充分和明確的法律法規支撐。近日，國家互聯網信息辦公室聯合公安部、文化和旅遊部、國家廣播電視總局公布《網絡暴力信息治理規定》（以下簡稱《規定》）。《規定》設置了全方位的行政責任、刑事責任和民事責任，明確受到網絡暴力後的救濟措施，提出：“違反本規定，給他人造成損害的，依法承擔民事責任；構成違反治安管理行為的，依法給予治安管理處罰；構成犯罪的，依法追究刑事責任。”



國家互聯網信息辦公室有關負責人說：“在網絡安全法、個人信息保護法、未成年人網絡保護條例等法律法規的基礎上，《規定》將進一步建立網絡暴力信息治理制度體系，有力提升網絡暴力治理效能。”



旅遊期間，李女士拍攝了一段穿漢服跳舞的視頻，上傳到某短視頻平台後，有網民在評論區留言或發私信給李女士進行嘲諷，給李女士帶來困擾。“別人對我嘲諷貶低，但沒說臟話，也沒造謠，這算網暴嗎？”帶著疑問，李女士嘗試使用平台提供的“一鍵防網暴”功能。隨後，許多嘲諷信息被屏蔽删除。



李女士的疑問，反映出網絡暴力治理中的一個問題——如何界定網絡暴力。中國社會科學院法學研究所研究員支振鋒說：“《規定》對網絡暴力信息作出界定，明確其是指‘通過網絡以文本、圖像、音頻、視頻等形式對個人集中發布的，含有侮辱謾罵、造謠誹謗、煽動仇恨、威逼脅迫、侵犯隱私，以及影響身心健康的指責嘲諷、貶低歧視等內容的違法和不良信息’。”