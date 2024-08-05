銀行理財半年報出爐　存續規模同比增長

圖為中國人民銀行大樓。（來源：新華社） 中評社北京8月5日電／據新華社報導，銀行業理財登記托管中心近日發布《中國銀行業理財市場半年報告（2024年上）》（簡稱《報告》）。《報告》顯示，截至2024年6月末，銀行理財市場存續規模為28.52萬億元，較年初增加6.43%，同比增加12.55%。



當前，“金融脫媒”趨勢頗受市場分析機構關注，有機構指出，隨著定期存款利率的持續下行，同期限理財有望持續實現相對更高的收益，從而吸引零售及企業客戶增配。



今年以來銀行理財快速擴容



《報告》顯示，2024年上半年，全國共有178家銀行機構和31家理財公司累計新發理財產品1.54萬只，累計募集資金33.68萬億元。截至2024年6月末，全國共有239家銀行機構和31家理財公司有存續的理財產品，共存續產品4萬只，較年初增加0.49%，同比增加7.99%；存續規模為28.52萬億元，較年初增加6.43%，同比增加12.55%。



分機構類型來看，截至2024年6月末，理財公司存續產品數量和金額均最多，存續產品只數為2.16萬只，存續規模為24.33萬億元，較年初增加8.27%，同比增加17.71%，占全市場的比例達到85.29%。從理財產品類型結構看，截至2024年6月末，淨值型理財產品存續規模為27.84萬億元，占比97.61%，較年初增加0.68個百分點，較去年同期增加1.67個百分點。



華泰證券固收研究團隊認為，今年以來理財規模增長較快的主要原因包括兩方面：一是4月禁止手工補息導致存款搬家、流向理財；二是債市走高之下固收類理財產品業績表現較好，吸引資金進入。