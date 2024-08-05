國家納米科學中心：科技成果加速轉化

楊延蓮（左一）和團隊成員在實驗室進行微球捕獲的外泌體的流式熒光檢測。國家納米科學中心供圖。（圖源：人民日報） 中評社北京8月5日電／據人民日報報導，科技成果轉化是連接研究和生產的重要橋梁，也是加快培育新質生產力的重要環節。



如何推動科技創新和產業創新深度融合？如何讓科技成果加速轉化為現實生產力？近年來，國家納米科學中心努力推動科研與經濟社會發展需求相向而行、幫助科技成果加速“跑”向市場。通過賦權試點改革等一系列科技成果轉化舉措，在保持基礎前沿研究競爭力的同時，國家納米科學中心科技成果轉化成效初步顯露。截至目前，國家納米科學中心成果轉化數量達14項，轉化涉及專利達32件；轉化合同額超過1.6億元，和2021年相比增長了50倍。



為職務科技成果賦權



科研人員可自主選擇被賦予70%的科技成果所有權或10年的長期使用權



2021年，利用功能化微球或者納米磁珠，國家納米科學中心楊延蓮團隊實現了在人體血液、尿液等體液樣本中“抓取”特定的細胞外囊泡（外泌體），尋找癌症、神經退行性疾病等病變的蛛絲馬跡。



此項技術前景被外界普遍看好，楊延蓮也因此萌生了將成果進行轉化的念頭。



恰巧，當時科學技術部等九部門聯合確定了40家試點單位，全面啟動了賦予科研人員職務科技成果所有權或長期使用權試點工作，國家納米科學中心位列其中。



作為試點單位之一，國家納米科學中心明確提出：科研人員可自主選擇被賦予70%的科技成果所有權或10年的長期使用權。楊延蓮成為首批參與試點的科研人員之一，她選擇了被賦予成果10年的長期使用權。