天津東麗：加強農村集體經濟行為全流程監管

中評社北京8月5日電／據人民日報報導，頂著火辣辣的太陽，蔡海建趕著修魚塘、堆草垛、布置園子，他想在暑假期間先對外開放親子農場。



去年這裡還是一片荒地。天津市東麗區南孫莊拆遷後，閑置了700畝地，價高沒人租，價低不敢租。東麗區農業農村委員會調研瞭解情況後，指導南孫莊把荒地與旁邊的11片水塘經營權一起打包，在天津市農村產權交易所平台公開對外流轉。



原水塘承包人蔡海建瞭解後動了心。他有養殖和種植的經驗，想升級搞農文旅項目，但對於承包這片荒地心有顧慮——“怕麻煩，我是外村人，怕競爭不過本村人。”



不僅僅是蔡海建有顧慮，“過去村裡最怕老合同到期、新合同開始，價格高低不同，年限長短不一，不敢公開，擔心激化矛盾。”範月河2021年擔任南孫莊股份經濟合作社黨支部書記、理事長，正好趕上合同整改，遺留的問題都是“硬骨頭”。



2019年年末，天津農交所開通農村產權流轉交易市場村級服務端口，實現從“市—區—鎮（街）”三級市場到“市—區—鎮（街）—村”四級市場的全面提升。



如何讓政策更好落地，東麗區加強與天津市農村產權交易所合作，要求農村集體產權轉讓、出租、入股、抵押和出售等交易行為必須在產權交易所平台公開進行，進場交易覆蓋率達100%，杜絕場外交易和暗箱操作，成為天津市首個實現集體經濟組織進場交易全覆蓋的涉農區。



“有了產權交易所平台後，承包項目都得上平台，誰想要就自己去‘摘’，公平公正公開，有法律保護，經營起來心裡也踏實。”蔡海建直言。



“不只利好承包戶，這是多方共贏的事。”範月河說，村集體產權交易上平台後，合同更規範，村裡矛盾少了，經營方有信心，村集體收入和成員分紅也隨之增加，“現在700畝荒地承包出去，南孫莊村一年多了56萬元集體收入，農文旅項目建了起來，生態環境變好了，大家都受益。”