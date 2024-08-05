中外學生騎行北京中軸線：感受千年古都之美

7月24日，參與北京大學國際暑期學校課程的中外大學生在故宮午門前合影。（圖源：新華社） 中評社北京8月5日電／據新華社報導，夏日裡，北京大學體育教研部教師盧福泉帶領10多位學生，騎自行車沿北京鼓樓的紅墻飛馳而來，抵達鼓樓與鐘樓之間的空地。學生們雖疲憊不堪，汗如雨下，仍興奮地與盧福泉擊掌慶賀。從永定門到鼓樓，他們一路騎行，運動了3個小時。



北京鐘樓前，來自英國約克大學的大學生卡勒姆·戴頓興奮地跟同學舉起一張上世紀二三十年代北京老城門的照片合影，打印在透明亞克力板上的古老影像與今天的城門交叠，古今融為一體。



“這是我第一次來北京旅行，天氣真是好熱，出了很多汗。”戴頓邊擦汗邊說，沿北京老城一路騎過來，看到了很多古老、“令人驚嘆”的建築，“這些建築裡蘊藏著北京悠久的歷史和文化，真是一段非常棒的旅程！”



這堂名為“騎行老北京城：探索千年古都回響”的課程是北京大學去年起面向各國留學生開設的一門英文暑期課程，以期通過騎行方式，帶領各國大學生瞭解北京這座千年古都厚重的歷史文化底蘊。



騎行課獲得了各國學生的歡迎。截至目前，已累計有來自英國、法國、德國、加拿大、澳大利亞、日本、新加坡等10多個國家及地區的130名留學生參加。



盧福泉是騎行“發燒友”，一直對北京的歷史文化情有獨鐘。作為授課教師，他為課程規劃了6條代表性騎行路線，帶領學生探索北京作為金、元、明、清等朝代首都時的歷史文化。



這些線路上不僅有故宮、天壇公園、景山公園等熱門景區，還分布有眾多博物館、會館、戲樓、劇院和名人故居。而北京中軸線是其中的重點騎行線路。



北京中軸線位於北京老城中心，縱貫南北，全長7.8公里。它始建於13世紀，歷經700餘年，形成秩序井然、氣勢恢宏的城市建築群，串聯起15處著名北京歷史文化景觀及遺存。

