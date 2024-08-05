巴郡大手筆減倉　持現金逾2萬億創新高

中評社香港8月5日電／香港商報網報導，當地時間3日，巴郡公布第二季業績，在二季度減持了50%的蘋果持倉，遠遠超過之前每個季度減持的量。此外，巴郡的現金儲備從一季度的1890億美元增至2769億美元（約21598億港元）。有觀點指出，考慮到巴菲特拋售力度之大，且巴郡當季度僅回購了3.45億美元的自有股票，意味著這位億萬富翁認為整個市場都太貴了。反應市場是否過熱的巴菲特指標（股市總市值／GDP的比值）現已飆漲至180%上方，表明市場嚴重被高估，亦被視為看淡美股的信號。



不排除完全清倉蘋果



據彭博報導，巴菲特旗下投資旗艦巴郡季內大手沽出蘋果持倉近50%，由7.9億股降至4億股，料套現逾500億美元（約3900億港元），震驚市場。截至上季末，巴郡續持有蘋果股份價值為842億美元，亦是目前持有最大的股票。



蘋果8月2日股價收報219.86美元，升約0.7%。蘋果股價今年首季因人工智能（AI）發展相對於對手落後而下跌，但公司第二季向投資者提供更多有關未來AI發展的細節，股價隨即反彈及累漲23%，並創下新紀錄。



此前，巴郡在第一季度減持了13%的蘋果股份，並在5月份的巴郡年會上暗示這是出於稅收原因。巴菲特指出，如果美國政府希望彌補不斷攀升的財政赤字，提高資本利得稅，那麼今年少量出售蘋果將使巴郡股東長期受益。



在巴菲特的投資副手康布斯的影響下，巴郡於2016年開始購買蘋果股票。多年來，巴菲特對蘋果的喜愛與日俱增，他大幅增持蘋果股份，使其成為巴郡最大的股票，並稱這家科技巨頭是其保險公司集團之後第二重要的業務。



現在的一個關鍵問題是巴郡是否會在本季度繼續減持蘋果股份，甚至可能完全清倉。

