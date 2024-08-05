黑龍江堅持嚴管厚愛結合　激勵幹部擔當作為

黑龍江省哈爾濱市紀檢監察機關推動“三個區分開來”具體化、規範化，以容錯免責激勵黨員幹部在項目建設中敢闖敢試、擔當作為。圖為該市紀檢監察幹部來到哈爾濱東安汽車動力股份有限公司增程動力系統研究院建設項目現場走訪。（來源：中央紀委國家監委網站） 中評社北京8月5日電／據中央紀委國家監委網站報導，黑龍江省2023年度政治生態建設成效考核結果日前“出爐”，其中，在考核情況通報中，對被考核市（地）進一步激勵幹部擔當作為提出明確要求。



良好的政治生態環境是幹事創業的基礎。黑龍江省紀委監委連續7年協助省委開展政治生態建設成效考核，持續淨化政治生態，營造良好發展環境，廣大幹部群眾感受到了實實在在的變化。數據顯示，社會公眾對全省政治生態建設滿意度為95.1%，94.3%的經營主體和群眾認為幹部能力有所提升、作風得到改進。



根據二十屆中央紀委三次全會有關部署，黑龍江省紀檢監察機關堅持嚴管厚愛結合、激勵約束並重，注重釋放監督執紀執法正向效應，打出激勵黨員幹部敢於擔當、積極作為的“組合拳”，為加快勤廉龍江建設提供堅強保障。



以嚴明紀律推動黨員幹部擔當作為，彰顯嚴管“力度”



“新修訂的《中國共產黨紀律處分條例》（以下簡稱《條例》）既嚴格紀律規範，讓黨員幹部在廉潔上‘管得住手腳’；又激勵擔當作為，讓黨員幹部在幹事上‘放得開手腳’。”4月18日，黑龍江省級領導幹部黨紀學習教育專題讀書班開班，省委常委，省紀委書記、監委代主任邊學文圍繞《條例》，為省市縣三級領導幹部作解讀。



嚴管就是最大的厚愛，監督就是最好的保護。黑龍江各級紀檢監察機關以黨紀學習教育為契機，把紀律規矩鮮明立起來嚴起來，堅決維護紀律剛性，突出嚴的基調，持續強化政治監督，強力推進正風肅紀反腐。



今年以來，該省各級紀檢監察機關聚焦“國之大者”，圍繞落實習近平總書記重要講話重要指示精神、維護國家“五大安全”等重大決策部署，完善政治監督任務台賬，開展專項監督，常態化開展落實情況“回頭看”，監督保障政策執行、責任落實、工作推進，督促各級黨組織和領導幹部壓實責任、擔當盡責。



7月2日，黑龍江省紀委監委發布消息，哈爾濱市委常委、政法委書記梁野接受審查調查。今年以來，黑龍江省總工會原黨組書記、主席王悅華，省中醫藥科學院（省中醫醫院）原黨委書記、院長陳宏，伊春森工集團有限責任公司原黨委書記、董事長李忠培等腐敗分子相繼“落馬”。