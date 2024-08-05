成都持續深化警示教育　以案明紀強震懾

清廉蓉城建設中的“清風益民”廉潔微信表情包發布現場。（來源：新華社） 中評社北京8月5日電／據中央紀委國家監委網站報導，四川省成都市司法局召開警示教育會，市紀委監委駐市委政法委紀檢監察組相關負責同志就違紀違法典型案例進行深度剖析；金堂縣高板街道興橋社區舉辦警示教育宣講活動，違紀人員唐某現身說紀、警醒他人……近段時間，繼成都市委召開警示教育會後，從市直部門到基層一線，成都市各級各部門持續深化開展警示教育活動。



為充分發揮身邊人、身邊事、身邊案教育警醒作用，成都市紀委監委針對成都交子金融控股集團有限公司原黨委書記、董事長方兆，成都市原城鄉房產管理局黨組成員、副局長宋學明，簡陽市政協原黨組成員、副主席陳曉恒等嚴重違紀違法典型案例，從制度建設等方面剖析問題根源，攝制警示教育片，安排在警示教育會上播放。除了召開警示教育會，成都還通過召開以案促改專題民主生活會、組織旁聽庭審等多種方式，深入開展警示教育活動，引導黨員幹部對照檢視、反躬自省。



今年2月，成都市委印發《關於高質量推進新時代清廉蓉城建設的意見》，深入實施清廉蓉城建設“七大行動”，全面推開廉潔機關、廉潔學校、廉潔醫院、廉潔企業、廉潔村社等廉潔單元建設，明確要求加大典型通報力度，做實同級同類警示教育和普規普紀。



“各牽頭單位結合不同廉潔單元行業領域特點，明確‘規紀法’個性化學習內容、學習計劃、學習舉措，深化以案明紀、以案普紀。”成都市紀委監委相關負責同志介紹。各責任單位和各級黨組織對照落實相關要求，由點及面、由表及裡開展“規紀法”系統學習，組織開展各類學習教育活動，推動知規知紀知法深入人心。



日前，由成都市紀委監委編寫的《清廉蓉城建設“七大行動”典型案例警示教育讀本》向全市各地各部門發放。據成都市紀委監委相關負責同志介紹，該警示教育讀本分為“廉潔機關建設”“廉潔學校建設”“廉潔醫院建設”等7個篇章，收錄50個典型案例，每個案例由案情梗概、自我反思、問題直擊、普規普紀等4個板塊構成，通過“一案一主題”逐案開展剖析，將案例解讀與普規普紀普法相結合，有針對性地釋規釋紀釋法。



為推進警示教育常態化，成都市紀委監委不斷豐富警示教育資源，從全市範圍內精選近期查處的黨員幹部違紀違法典型案例，編寫警示教育讀本，攝制警示教育片和電視專題片，並在“清廉蓉城”網站及微信公眾號、視頻號開設“蓉紀串串香”“案說規紀法”等線上警示教育欄目，引導黨員幹部、公職人員知規知紀知法、守規守紀守法，積極營造風清氣正、幹事創業的良好氛圍。