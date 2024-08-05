富權：柯生日　“他字案”轉為“偵字案”？

中評社香港8月5日電／澳門新華澳報5日發表富權文章：柯文哲生日：“他字案”會否轉為“偵字案”？以下為文章內容。



明日（八月六日），是民眾黨主席柯文哲的六十五歲生日。由於賴清德爭取“二零二八”連任的黨外強勁對手鄭文燦，是在其五十七歲生日的七月五日當天被拘捕的，因而這幾天台灣地區的名嘴在猜度：被視為賴清德“二零二八”爭取連任的黨外重大障礙之一的柯文哲，是否也將會像鄭文燦那樣，在生日當天被拘捕？



實際上，柯文哲已經在“五二零”前夕的五月十四日，被台北地方檢察署列為“他字案”被告。台北地檢署採取這項司法行動，是因為有民眾及台北市議員等陸續向其告發，柯文哲在台北市長任期內，因“北士科地上權”、“京華城容積率”、“萬大魚果市場改建”等案，涉嫌觸犯《貪污治罪條例》，台北地檢署已分他字案調查，而分“他字案”偵辦，並將柯文哲和台北市前副市長彭振聲二人列為被告，由檢肅黑金專股檢察官偵辦，並由“法務部廉政署”北部地區調查組分“廉立案”，先透過台北市政府政風處調閱相關資料，蒐證調查。加上原本的“台智光案”，柯文哲已經是官司纏身。



不過，由於台北地檢署目前只是以“他字案”偵辦，因而尚沒有拘捕柯文哲。如果檢察官在進偵查後，掌握可以起訴的證據，就將會轉為“偵字案”，並將之拘捕，並向法院聲請羈押禁見。當然，柯文哲的律師可以依法向法院上訴，要求推翻羈押禁見，交保釋放，就像鄭文燦那樣。但最後是否也像鄭文燦那樣最終上訴失敗，屆時還要看“攻防戰”的“戰況”。當然，檢方在經過偵查後，認為柯文哲的涉嫌犯罪事實並不明確，或是告發人屬於“濫告”，檢察官則可能用簽結方式結案，宣布不起訴柯文哲。



實際上，檢察署辦理案件時，會將案件分為“他字案”與“偵字案”，主要是根據案件是否有特定人涉犯的明確程度來區分。當檢方對於“是否有特定人涉嫌犯罪這件事情”還不清楚，而實務上可能會依據個案情形，以“被告”或者“關係人”傳喚特定人到案的情況下，會先分“他字案”。“他字案”經檢察官偵查後發現犯罪嫌疑人及犯罪事實較為明確時，會改分為“偵字案”。如果犯罪嫌疑仍然不明確，則可能用簽結方式結案，但檢察官可對簽結的同一個案件重新偵查起訴。

