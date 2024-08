金多多集團董事長受邀在美斯坦福大學演講

金多多食品集團董事長 馬恩多(圖源:新華社) 中評社北京8月5日電/據新華社報導,北京時間7月24日,金多多食品集團董事長馬恩多受邀在美國斯坦福大學發表主題為《用一顆創意糖果進入美國糖果名人堂》的演講,向來自全球的學子詮釋唱響中國品牌,引領行業迭代煥新的故事。



以持續創新驅動行業發展



演講以TED演講形式展開,馬恩多用一句“My answer is with the innovation(我的答案是創新)”為在場學生解答了金多多食品集團旗下阿麥斯和貝歐寶品牌,能夠同一線國際行業巨頭同場競技的原因。作為一家以創造力為核心競爭力的公司,金多多食品集團始終堅持通過對市場的深入探知,憑借不斷創新的發展理念,用一次次突破讓世界驚艶。



馬恩多的足跡遍布世界各地,他堅信,衹有親身經歷才能做出正確的選擇和判斷。他說:“在不確定中找到確定性,就要不斷為消費者帶來價值創造,快樂和健康是消費者永恒的話題。”於是,阿麥斯創意糖果品牌與貝歐寶營養功能糖果品牌應運而生,兼具創意與健康、承載快樂和希望,傳遞著甜蜜夢想。



演講現場,馬恩多向大家介紹了金多多食品集團系列產品:好吃又好玩的阿麥斯4D積木軟糖;極具創意的皮樂士剝皮糖;能播放音樂的阿麥斯音樂棒棒糖;還有加入BC30菌株的貝歐寶活性益生菌軟糖等,將創新作為第一驅動力,在破解同質化困局的同時樹立鮮明品牌定位,為糖果行業發展提供了新的思路。



用全球視角賦能民族品牌



馬恩多將金多多集團的發展原則歸納為“4+4”,即堅持以產品力、品牌力、渠道力、管理力為抓手,堅持品類戰略、堅持國際規則、堅持以長期主義和價值觀為指導。在此原則引領下,金多多食品集團耗資6億人民幣打造大型新型產研基地,並於今年3月落戶廣東省江門市。在3月6-7日成功舉辦的金多多廣東大型新型產研基地竣工儀式等系列活動上,與會糖果行業專業人士結合各自領域的專業背景,對金多多食品集團所取得的輝煌成就給予肯定。