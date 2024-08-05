富權：柯文哲可能連後悔的機會也將被“沒收”

中評社香港8月5日電／澳門新華澳報3日發表富權文章：柯文哲可能連後悔的機會也將被“沒收”。以下為文章內容。



3日是台灣民眾黨成立五週年黨慶，民眾黨將於高雄展覽館舉行黨慶大會。為此，黨主席柯文哲昨日先行南下高雄跑行程，下午分別前往鳳山區的鳳邑雷府大將廟參拜，及到左營岩涼手作飲料店進行職人體驗，這兩處公開行程均不受訪。但記者們卻仍然不停地追問這幾天來對柯文哲不利傳聞的問題，包括柯文哲被爆料後悔“藍白合”破局等。面對記者們的追問，柯文哲堅持以“未安排受訪”的理由拒絕回答，並一路苦笑及搖手以示拒答。但在記者們鍥而不捨的追問下，柯文哲在離開前只好苦著臉地回了一句：“你們怎麼都問令人無法回答的問題”，隨後搭車離開。



記者們之所以要纏著柯文哲追問問題，是因為這幾天突然爆出了他後悔“藍白合”破局等傳聞。中國國民黨桃園市議員黃敬平日前爆料，民眾黨主席柯文哲後悔“總統”大選“藍白合”破局，且民眾黨現在有股聲音，認為都是幾個腦袋沒想清楚的人害的，包括“立委”黃珊珊以及民眾黨“立法院”黨團主任陳智菡。而國民黨前發言人蕭敬嚴也於昨日在節目《全國第一勇》表示，約在前一周，黨內有前輩在說，柯文哲現在應該很後悔。現在這樣的局勢，民眾黨看起來沒什麼人要理柯文哲。民眾黨“立委”裡面，要嘛沒什麼戰力，有戰力的，又有可能威脅到柯文哲。蕭敬嚴續指，柯文哲現在面臨這些案子，沒人要出來幫他講話；而出來幫他講話的，反而有點不小心落井下石，像提到“計利當計天下利，求名當求萬世名”，這句話看似在暗諷柯文哲。蕭敬嚴認為，因為當初陳佩琪、黃珊珊、陳智菡反對“藍白合”，如今民眾黨內開始有人在怪罪他們，不令人意外。而柯文哲在馬英九文教基金會簽“六點協議”出來，當時的感覺就是想當副手了，後來回到民眾黨開會，他們自己內部也在講，那一天士氣低迷。



其實，有關柯文哲後悔在“三娘（陳佩琪、黃珊珊、陳智菡）教子”下撕毀“藍白合六點協議”的傳聞，一直在流傳。但為何今次卻是“翻炒”得如此熱鬧呢？可能是與柯文哲正深陷“京華城”、“北士科”、“台智光”等案，感到賴清德極有可能會像對付鄭文燦那樣，也隨時會窺準機會將其拘捕，因而心神不寧，意興闌珊，更為後悔沒有達成“藍白合”。實際上，如果與侯友宜組成“侯柯配”出選，可能他現在就是“副總統”，雖然不像“總統”那樣享有任期內的刑事豁免權，但按照“藍白合六點協議”關於民眾黨獲分配監管性質部會首長的精神，黃國昌已當上了統領檢調機關的“法務部長”，將會以各種手段將這“三大案”壓下。



當然，被指為“三娘”之一的陳佩琪，因為是柯文哲的夫人，而堅決不承認柯文哲“後悔”，反而聲稱柯文哲對於“藍白合”破局確實有遺憾，但不是因為“藍白合”沒有成功，而是“藍白合”這個議題造成支持者的流失，民眾黨不是滅一半就是幾近滅黨。但恐怕這並不是柯文哲的本意，因為柯文哲現在擔心的已經不是民眾黨是否“滅黨”的問題，反正即使是沒有“藍白合”，民眾黨的民調也已跌至百分之六點二，這已接近瀕於滅黨邊緣的“時代力量”等曾經的“第三勢力大黨”了。柯文哲恐慌的，是自己個人的人身自由的問題。



柯文哲之所以有此恐慌，並不出奇。實際上，現在人們都已強烈地感覺到，賴清德為了掃除自己在“二零二八”爭取連任的障礙，已經並將會進行系列的“搬石頭”鬥爭。首先在黨內拿下有可能會在二零二七年黨內初選中挑戰自己的鄭文燦，然後就向在野黨“開刀”，粉粹一切再次有“藍白合”的可能因素。而對新竹市長高虹安的判刑，就是“拳打郭台銘，腳踢柯文哲”的狠招，一下子應對在“二零二四”大選時的兩個重要對手。只要能把柯文哲打下去，國民黨失去“藍白合”的支撐，屆時賴清德再祭出“芒果乾”戰術，將能“砌低”國民黨推出的參選人，得以成功連任。

