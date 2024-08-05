香港需積極有為　探索東盟機遇

圖：香港與東盟合作不僅實現經濟互利共贏，更促進人文交流、民心相通。（圖源：大公報） 中評社北京8月5日電／據大公報報導，當今世界競爭激烈，需主動尋找機遇。現屆特區政府在行政長官李家超積極有為的帶領下，著力鞏固原有優勢，同時積極開拓新發展領域。特首近日率領代表團出訪老撾、柬埔寨、越南東盟三國，本人有幸跟隨特首參與訪問之旅。此次行程不僅進一步加深了本人對香港與東盟國家間深厚友誼與合作潛力的理解，更能深切感受到特區政府在開拓發展空間和機遇方面的積極與決心。



特首一行在訪問柬埔寨期間，香港與柬埔寨簽署了13份重要協議和合作備忘錄，涵蓋貿易、經濟合作、促進投資、技術創新、航空服務等多個領域，特區政府還將在金邊市開設顧問辦事處。這一系列合作成果的達成，標誌著兩地關係的進一步深化，更為香港企業拓展國際市場提供了廣闊平台。



此外，適逢今年為“中柬人文交流年”，特區政府贊助亞洲電影大獎學院首次在金邊舉行香港電影巡禮，放映了七部精選香港電影，推廣香港電影和人才，推動國家與柬埔寨之間的人文交流。香港電影巡禮在柬埔寨的成功舉辦，不僅推廣了香港的文化藝術，也加深了柬埔寨人民對香港的瞭解和喜愛，促進了兩地人文交流，助力實現共建“一帶一路”民心相通的目標。



對於柬埔寨而言，中國對該國經濟發展有著巨大的影響力。據柬埔寨海關總署發布的數據顯示，2023年全年柬埔寨國際貿易額達到468億美元，當中中國是最大貿易夥伴，接近122億美元。另據香港貿發局數字顯示，香港與柬埔寨於2023年的服務貿易總值為49.8億美元。由此可見，中國內地以至香港與柬埔寨在經貿上的往來，都已具備相當規模，互助互利共創多贏，這些都是香港企業應當留意的。



事實上，對於老撾和越南，特區政府代表團也展現出積極態勢。代表團不僅介紹了香港在“一國兩制”下的獨特優勢和發展機遇，還實地考察了當地企業和大型基建項目，為未來的合作奠定了堅實基礎。香港作為國際金融、航運和貿易中心的獨特優勢，在推動與東盟國家的經貿合作中發揮著不可替代的作用。在共建“一帶一路”倡議當中，香港能夠充當的重要角色，無論是作為投資者、中介者還是支持者，香港都能為沿線國家帶來資金、技術和市場資源，促進區域經濟的多元化和可持續發展。可以說，香港作為內地與國際之間的“超級聯繫人”和“超級增值人”，擁有巨大的發展潛力和獨特優勢，香港商界應該把握共建“一帶一路”倡議帶來的機遇，加強與東盟國家的合作，共同推動區域經濟的繁榮發展。



通過高層會晤和商務洽談，共同探討合作新機遇，讓人深刻體會到香港與東盟國家之間的合作不僅是經濟層面的互利共贏，更是人文交流、民心相通的橋梁和紐帶。