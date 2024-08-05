我在現場感受奧運激情

近日，幾名觀眾在巴黎奧運會射箭女子團體金牌賽看台上觀賽。（圖源：新華社） 中評社北京8月5日電／據人民日報海外版報導，巴黎奧運會正火熱進行。賽場上，來自世界各地的運動員奮力拼搏，為榮耀與夢想而戰；賽場外，全球觀眾熱切關注，共享這場精彩紛呈的體育盛典。



和記者聊起巴黎奧運會，許多巴黎華僑華人格外興奮，因為他們不僅見證了巴黎時隔百年再次與夏季奧運會“牽手”，更有機會近距離為中國奧運代表團加油助威。而在感受奧運火熱氛圍的同時，不少華僑華人也以各種方式為巴黎奧運會的成功舉辦以及中外人文交流貢獻力量。



沉浸於火熱的奧運氛圍之中



“巴黎奧運會‘將奧運融入城市、讓運動和文化碰撞’的辦賽理念，讓整座城市變身奧運舞台。協和廣場、榮軍院、戰神廣場等不少巴黎地標建築都成為奧運比賽場地。”法國福建商會會長蔡國偉和家人在巴黎生活了十餘年，家就在凱旋門附近，與巴黎市內多個奧運比賽場地相距不遠。和記者聊起在巴黎的“奧運見聞”，他興奮地說，最近他們一家每天都沉浸在巴黎奧運會的火熱氛圍之中。



“我們全家提前買了多場奧運比賽的門票。我孫子特別喜歡羽毛球和乒乓球，這兩項正是中國的傳統優勢項目，我們一定要去現場觀看中國運動員的精彩表現，感受奧運賽場上的火熱激情。”蔡國偉說。



巴黎僑胞邱悅也格外期待和家人的奧運觀賽“初體驗”。“我的多個家人專門從中國來巴黎觀看奧運會，大家都非常興奮。我們購買的門票場次都是中國奧運健兒參加的比賽，比如跳水、乒乓球、排球、羽毛球等。我還特意準備了中國國旗，就等著去現場為祖國的奧運健兒加油。”邱悅說，近期，巴黎街上的各國遊客明顯增多。“我在路上多次碰到揮舞著中國國旗的觀眾，雖然大家互不相識，但看到中國國旗就感到非常親切。”



在海外見到家鄉親人，總是最令人激動的。法國華人華僑餐飲協會第一副會長徐軼告訴記者，巴黎當地多家中餐廳早早就在醒目位置掛上了中國國旗，歡迎中國奧運代表團的到來。“巴黎奧運會開幕前，我和家人去家附近的游泳館鍛煉時，還很幸運地偶遇了正在那裡訓練的中國游泳隊隊員。祝福中國奧運健兒們能在巴黎奧運會上取得理想成績！”徐軼說。

