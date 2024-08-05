全球郵輪業復甦步伐加快

停靠在上海吳淞口國際郵輪港的中國首艘國產大型郵輪“愛達·魔都號”。（影像中國）（圖源：人民網） 中評社北京8月5日電／據人民網報導，一些國際機構近期發布的行業報告顯示，全球郵輪業呈現穩定復甦趨勢。國際郵輪協會公布的最新數據顯示，2023年全球郵輪客運量達到3170萬人次，較2019年增長7%，2024年整個行業有望繼續保持增長態勢，預計客運量將增加至3570萬人次，同比增長近13%。數據統計網站Statista的研究顯示，2024年全球郵輪業收益預計將超過300億美元，2024—2028年間，行業年收益增速將達到5%以上。



中國郵輪市場潛力巨大



7月23日，“愛達·地中海號”郵輪靠泊天津國際郵輪母港。郵輪上的外國旅遊團享受免簽政策，無需辦理簽證就可以登陸天津觀光游玩。“我們一家早就想來中國看看了，免簽政策很方便，一定會吸引越來越多的外國旅客來中國。”一名保加利亞籍遊客表示。統計顯示，截至7月30日，天津郵輪口岸自2023年9月復航以來驗放出入境（港）人員已突破40萬人次，出入境（港）郵輪170餘艘次。



今年以來，全球郵輪旅遊和中國旅遊市場快速復甦。5月15日，國家移民管理局全面實施外國旅遊團乘坐郵輪入境免簽政策，將適用免簽入境的郵輪口岸增加至13個。得益於這一免簽政策以及24小時／144小時過境免簽政策，船上國際旅客無需辦理簽證即可上岸觀光，極大提升了旅行的便捷性和吸引力。中國有關港口城市也推出一系列措施，促進郵輪旅遊持續升溫。



近年來，中國郵輪業發展迅速，已成為全球第二大郵輪市場。今年上半年，中國郵輪客運量約50萬人次，恢復至2019年同期一半以上，二季度郵輪客運量較一季度環比增長近60%。以上海港為例，今年上半年，進出上海口岸的國際郵輪達201艘次，同比大幅增加，預計今年全年上海郵輪口岸出入境郵輪將超380艘次。



中國首艘國產大型郵輪“愛達·魔都號”自今年1月1日正式開啟商業首航以來，累計完成49個航次，服務超過20萬名乘客。國產第二艘大型郵輪建造也進入加速期，預計2026年底前命名交付。中船郵輪科技發展有限公司董事長楊國兵說，依托國產大型郵輪的自主設計、自主建造和自主運營，中國郵輪產業正從以往的郵輪“過路經濟”，轉變為涵蓋郵輪運營、設計建造、配套供應鏈等領域的郵輪全產業鏈生態體系。美國得克薩斯農工大學旅遊管理專業教授布萊恩·金認為，中國在郵輪建造方面取得的進展是中國工業技術不斷進步、旅遊消費市場更加成熟的有力證明之一。

