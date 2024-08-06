中評鏡頭：西安漢服隨處見一秒穿越古都盛世

作揖微笑問好（中評社 郭至君攝） 中評社西安8月6日電（記者 郭至君）在西安，不管是在商場、景區，還是在馬路上、地鐵里，隨處可見身著漢服的“小哥哥”“小姐姐”。“穿漢服逛西安”在年輕人中已成為一種時尚，中評社記者置身於大唐不夜城、長安十二時辰主題街區、大唐芙蓉園等景點看到，漢服翩翩，一眼望去，仿佛瞬間穿越回漢唐的鼎盛時代，



西安是十三朝古都，悠久的歷史、厚重的文化，共同構成了它獨特的魅力，曾定都於此的漢唐兩朝，是中國歷史上頗為人樂道的兩個朝代，漢朝有“文景之治”、“漢武盛世”，唐朝則有“貞觀之治”、“開元盛世”，千古帝王、詩仙鬼才、女王貴妃的故事令後人津津樂道，西安也因此成為了感受中國歷史、體驗中華文化的最佳城市之一。眾多來西安旅遊的年輕人們，都喜歡穿上象徵天道圓融、有序和諧、吉祥如意的漢服，畫上精緻的漢唐仿妝，徜徉於西安各大景區，沉浸式體驗一次歷史上的輝煌時代，領略古都的魅力。



近日，陝西漢服產業發展座談會發布，目前陝西省共有漢服相關企業2053家，占全國總數的25%以上。其中，西安市有1814家，成為全國漢服消費體驗名副其實的“第一城”。 而據公開數據顯示，我國漢服愛好者數量連續四年保持70%以上的高速增長，2022年漢服市場規模達125.4億元，2025年有望達到191.1億元，同比增長13.2%。今年4月，陝西首個漢服交易中心也正式落地西安，旨在凝聚陝西廣大服裝企業，努力做強做大服裝產業鏈，逐漸成為周、秦、漢、唐國風服飾交易中心和體驗基地。



漢服作為中國傳統文化的重要載體，正在網絡時代和Z世代的加持中煥發著新的生命力。