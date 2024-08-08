中評數據：奧運燃香港精神鼓舞人心

圖1 巴黎奧運開幕以來在香港社交媒體引發的輿情聲量及關注度變化（中評智庫大數據中心製圖） 中評社香港8月8日電/7月26日，第33屆夏季奧林匹克運動會在法國巴黎開幕。隨著各項賽事陸續展開，香港運動員繼上屆東京奧運的精彩表現後，本次在巴黎再創下破紀錄的歷史性佳績。江旻憓及張家朗先後在劍擊項目中奪得兩枚金牌，何詩蓓則分別在200及100米自由泳中摘下兩銅。中評智庫大數據中心通過分析香港社交媒體數據以及官方機構統計數字後得出結論，香港市民對港隊健兒的亮麗成績單倍感自豪與感動。一眾菁英運動員在競技場上的全力拼搏、出色發揮，則充分演繹了何為永不言敗的“香港精神”，更在香港社會起到正向的鼓舞人心作用。



如圖1可知，本屆巴黎奧運開幕僅第三天（7月28日），“微笑劍后”江旻憓就在女子個人重劍比賽上奪冠，這枚香港奧運史上的第三枚金牌，刺激社交媒體對巴黎奧運的討論熱情大幅飆升，當天關注度更是達到觀察期內的峰值。兩天之後（7月30日），上屆在東京奧運中奪金的“劍神”張家朗，再帶來激動人心的好消息，成功在男子個人花劍項目中衛冕，成為68年來在奧運此項目衛冕的第一人。同日，“女飛魚”何詩蓓在女子200米自由泳中摘銅，香港運動員的表現可謂捷報不斷，亦引發社交媒體涉奧運議題的討論再創高峰。8月1日，何詩蓓再在女子100米自由泳贏得其本屆奧運的第二枚銅牌，令巴黎奧運的熱潮在全城持續延燒。

