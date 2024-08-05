伊朗將綜合使用外交軍事等手段回應以色列

（圖源：央視新聞） 中評社北京8月5日電／據央視新聞報導，7月31日，哈馬斯政治局領導人哈尼亞在伊朗首都德黑蘭遇襲身亡，伊朗指控以色列為幕後黑手，並誓言報復。對此，伊朗政治分析人士穆加達姆表示，伊朗針對以色列的行動將綜合政治、軍事等手段，並將與地區抵抗力量進行協調配合。



在接受總台記者採訪時，穆加達姆表示，以色列在伊朗暗殺哈馬斯領導人哈尼亞，其目的在於製造新的危機來轉移以色列國內矛盾。

