泛美衛生組織發布流行病學警報

中評社北京8月5日電／據新華社報導，泛美衛生組織3日發布流行病學警報，對美洲近期奧羅普切熱疫情發出高風險警告，呼籲各國加強對奧羅普切病毒的監測和實驗室診斷。



警報說，奧羅普切熱的臨床和流行病學特徵“最近發生了令人高度擔憂的變化”，其中包括在常規流行地區以外的地區出現了病例增長，且近期巴西在全球範圍內首次確認兩例奧羅普切熱致死病例以及病毒潛在的垂直傳播（懷孕或分娩期間從母親傳播到嬰兒）情況，因此決定提高美洲地區的傳播風險級別。



統計數字顯示，2024年1月1日至7月30日，美洲有5個國家共報告了8078例奧羅普切熱確診病例，其中巴西7284例、玻利維亞356例、秘魯290例、哥倫比亞和古巴均為74例。在巴西，76%的病例發生在亞馬孫地區。



泛美衛生組織強調，由於氣候變化、森林砍伐、不受控制和無計劃的城市化等人類活動影響生物栖息地，縮短了媒介昆蟲和宿主之間的距離，奧羅普切病毒傳播的風險正在增加。不過，目前沒有證據表明奧羅普切病毒在人與人之間傳播。



據世界衛生組織網站介紹，奧羅普切熱由奧羅普切病毒這種單鏈RNA病毒引起，主要由吸血的媒介昆蟲如蚊、蠓等叮咬傳播。其症狀與登革熱相似，包括高燒、頭痛、肌痛、皮疹、關節痛和嘔吐，通常持續3至6天，高達60%的病例會短暫復發。巴西、厄瓜多爾、巴拿馬、秘魯、特立尼達和多巴哥都曾報告過奧羅普切熱疫情。