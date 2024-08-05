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加沙學校遭以軍空襲已致30人死亡
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2024-08-05 15:18:22
中評社北京8月5日電／據新華社報導，巴勒斯坦官方通訊社“瓦法”4日報導稱，當天，以軍空襲了加沙城西部的兩所學校。加沙民防部門表示，襲擊已造成至少30人死亡，多人受傷。
以色列國防軍4日發表聲明說，以軍的襲擊目標是藏匿在學校建築中的哈馬斯武裝人員。以軍使用了精準彈藥，採取了多項措施來降低平民傷亡。但目擊者表示，在這兩所學校裡栖身的都是流離失所者，以軍的空襲威力巨大，導致學校內和附近的民眾傷亡慘重，死者多為婦女和兒童。
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