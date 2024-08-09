中美建交45年 包道格論兩國關係

包道格最近參加中國舉辦的世界和平論壇呼籲美中和平 （中評社 郭至君攝） 中評社華盛頓8月8日電（記者 余東暉）卡內基國際和平基金會傑出研究員包道格（Douglas Paal）近日接受中評社記者獨家專訪，談美國大選背景下的中美關係如何演變，並展望中美關係的未來。他對中評社表示，美中關係不會出現當年美蘇之間的冷戰，美中更沒有理由走向熱戰。他認為，美國應當更專注於內部優先，而中國也應管控而不是解決外部爭端。如此美中有望不通過“軍事革命”來處理兩個大國之間的競爭關係。



美中關係處於脆弱暫時的穩定期



最近連續應邀出席中國舉行的“發展論壇”和“和平論壇”，與中國官員和學者有所交流的包道格觀察，在兩國領導人舊金山會晤之前，美中關係基本上處於停頓狀態。現在雙方都有興趣保持中美關係的穩定，但只是暫時維持這種局面。美國大選之後，美中關係又可能出現新的對抗和停頓。



之所以中美關係能維持暫時的穩定，包道格分析，這是因為雙方出於不同原因，都降低對彼此的直接對抗態度。



從美國來說，美方要經歷一場選舉，且現在又陷入烏克蘭戰爭和加沙衝突之中。拜登政府的頭兩年雖然在重建在西太平洋的關係方面取得進展，但現在他們又花時間於烏克蘭和中東，重建北約，而不是陷入與中國更深的摩擦。



從中國來說，中方提出一套不同的倡議，盤點自2012年以來與東南亞、印度、澳大利亞等關係遭受的挫折。中方有意利用中美關係的停頓期或暫停期，修補中國在亞太地區乃至更大範圍的關係。

