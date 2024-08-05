中美工商界積極互動為雙邊關係注入穩定因素

中評社北京8月5日電／據中國網報導，近來，中美工商界進行了積極的互動交流。7月22日，美中貿易全國委員會主席芮思博率團訪華，中共中央政治局委員、外交部長王毅，中共中央政治局委員、國務院副總理何立峰22日在北京分別集體會見美方代表團。7月27日—8月1日，受美方邀請，中國貿促會會長任鴻斌也率領中國企業家代表團回訪美國，“中國—美國經貿合作論壇”在紐約成功舉行。



在美國大選陷入膠著“拉鋸戰”，中美關係面臨不確定風險的背景下，中美工商界的積極互動交流，為雙邊關係企穩向好發展注入了一劑“強心針”，具有很重要的現實意義。



美方工商界代表團以豪華陣容訪問中國，是對中國經濟投下的信任票。在二十屆三中全會剛剛勝利閉幕之際，包括美光科技、高盛集團、蘋果公司、波音國際集團等一眾美國知名跨國企業在內的美方工商界代表團訪華，深入瞭解了三中全會會議精神和相關情況，特別是中國建設更高水平開放型經濟新體制的相關重要舉措，表示希望繼續加強協作，助力中美經貿關係健康穩定發展。這充分證明美國工商界仍對中國經濟充滿了信心，更期望從中國的發展中實現自身獲益。中國美國商會《2024年度中國商務環境調查報告》顯示，89%的在華美國企業仍看好中國市場前景，並未將生產或採購轉移至中國境外。美國工商界正用實際行動，“打臉”美國反華強硬勢力炮製的“中國經濟衰退論”，給中國經濟增長投下客觀的信任票。



中國企業家代表團回訪美國，有利於更多的美國人理性看待和認識中國。中國貿促會會長任鴻斌於7月30日訪美期間，會見了美國商會會長克拉克、康寧公司董事長等美國商界領袖，與美各界人士積極互動。他表示中方願意加強合作，“不斷發掘新的貿易投資合作機遇，共同維護自由貿易和開放市場，以實際行動和務實合作的豐碩成果為中美共贏貢獻力量。”中方向美商界和普通民眾傳遞中美各自成功是彼此機遇的強烈信號，希望在合作與互利共贏中實現各自的發展。面對面的交流和互動，使中方可以引導更多的美國商界領袖乃至普通民眾，對中國產生理性看法和積極經濟預期。



中美經貿合作仍有旺盛的生命力。美國代表團訪華期間，雙方共同舉辦“中美工商界領導人對話會”；中方代表團訪美期間，雙方共同舉辦了“中美合作論壇”。這讓人可喜地看到，即使在中美關係充滿不確定風險的大背景下，雙邊工商界的溝通交流管道始終保持暢通。這既是商業合作的“潤滑劑”，也是中美關係的“穩定劑”。在經貿和商業政策環境、數字化轉型、應對氣候變化、維護中美關係等議題上，雙方既有共識，也有進一步推動合作的意願。中美在經貿領域的合作前景依舊十分廣闊。

