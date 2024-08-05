哈里斯團隊批特朗普“害怕辯論”

圖：特朗普與哈里斯（左）近日頻頻隔空對罵。\法新社（圖源：大公報） 中評社北京8月5日電／據大公報轉編路透社報導：美國共和黨總統候選人特朗普日前提議，於9月4日在霍士新聞頻道與民主黨總統候選人哈里斯舉行電視辯論，同時拒絕了此前由美國廣播公司（ABC）主辦辯論的安排。哈里斯競選團隊3日回應稱，特朗普“害怕了，他需要停止玩弄花招”。



拜登退選前，特朗普和拜登的第二場電視辯論原定於9月10日在ABC新聞頻道進行。在2日鎖定獲得民主黨總統候選人提名所需的黨代表票數後，哈里斯表示，她計劃遵守原定的辯論安排。



哈里斯在社媒平台X上寫道：“有意思的是，‘任何時間、任何地點’變成了‘特定時間、特定安全空間’。9月10日我會去參加辯論，按照他（特朗普）之前同意的方案。我希望能在那裡見到他。”



哈里斯的發言人泰勒在一份聲明中表示，特朗普“害怕了，正試著退出一場他早已答應的辯論，直接跑去向霍士新聞頻道搬救兵。”聲明稱，特朗普需要“現身9月10日這場他之前已經承諾會參與的辯論”。



特朗普則表示，在ABC新聞頻道舉行辯論的方案“已經廢止，因為拜登不再是參與方”。他3日前往佐治亞州亞特蘭大造勢時重申：“我們在霍士有一場（辯論），如果她（哈里斯）現身的話。我不認為她會出現，她不會說話。”