美以官員：伊朗最快今日報復以色列

圖：約旦民眾3日舉行儀式，悼念遭以色列暗殺的哈馬斯領導人哈尼亞。\路透社（圖源：大公報） 中評社北京8月5日電／據大公報綜合報導：以色列上周連續暗殺哈馬斯和黎巴嫩真主黨兩位高官後，五角大樓下令向中東派遣一個航母戰鬥群及更多戰機戰艦，美國中央司令部司令庫裡拉3日抵達中東，一場全面的中東大戰一觸即發。數名美國和以色列官員表示，預計伊朗方面最快會於8月5日向以色列發動報復性襲擊，黎巴嫩真主黨或參與其中。外媒預計，此次報復行動會比4月那次規模更大，美歐多國已呼籲其公民盡快離開伊朗和黎巴嫩。



黎巴嫩真主黨4日凌晨向以色列北部發射了數十枚“喀秋莎”火箭彈。黎巴嫩軍方稱，這是對以色列3日襲擊黎南部地區的回應。分析指，這一波襲擊可能是伊朗及其“代理人”組織展開報復的序幕。



美中東盟友意見不一



以色列7月30日空襲黎巴嫩首都貝魯特，造成黎巴嫩真主黨高級軍事指揮官舒庫爾喪生；不到24小時內，哈馬斯政治局領導人哈尼亞在其位於伊朗首都德黑蘭的住所內遭以色列暗殺身亡。伊朗伊斯蘭革命衛隊3日發表聲明稱，刺殺哈尼亞的行動由以色列策劃和實施，並得到了美國政府的支持，以色列將在適當的時間和地點遭到“嚴厲懲罰”。



美國和以色列官員表示，不知道伊朗和真主黨會採取協同攻擊，還是分別對以施襲。他們認為，伊朗和真主黨仍在努力敲定軍事計劃，正等待政府高層點頭。伊朗駐聯合國使團發言人3日警告，真主黨可能會深入打擊以色列，亦不再限於襲擊軍事目標。



一位美國官員表示，拜登政府趕在8月2日宣布向中東派遣一支空軍F－22戰鬥機中隊，以及能夠攔截彈道導彈的海軍巡洋艦與驅逐艦，並下令“林肯”號航母戰鬥群前往中東，旨在希望震懾伊朗方面，令其縮小甚至叫停報復計劃。



中東戰局一觸即發之際，美國中央司令部司令庫裡拉3日開始訪問以色列和約旦等國。儘管美國官員表示，庫裡拉此次出訪中東，早在最近以色列與伊朗緊張局勢升級前已經排定，但預計他將利用這次訪問，嘗試動員區內盟友，協同保衛以色列免受伊朗攻擊，但鑒於區內彌漫強烈反以情緒，相信難度可能更高。

