國務院發文促進服務消費高質量發展

中評社北京8月5日電／據新華社報導，國務院日前印發《關於促進服務消費高質量發展的意見》（以下簡稱《意見》）。《意見》全面貫徹落實黨的二十大和二十屆二中、三中全會精神，完整準確全面貫徹新發展理念，加快構建新發展格局，統籌擴大內需和深化供給側結構性改革，擴大服務業開放，著力提升服務品質、豐富消費場景、優化消費環境，以創新激發服務消費內生動能，培育服務消費新增長點，為經濟高質量發展提供有力支撐，更好滿足人民群眾個性化、多樣化、品質化服務消費需求。



《意見》提出6方面20項重點任務。一是挖掘餐飲住宿、家政服務、養老托育等基礎型消費潛力。二是激發文化娛樂、旅遊、體育、教育和培訓、居住服務等改善型消費活力。三是培育壯大數字、綠色、健康等新型消費。四是增強服務消費動能，創新服務消費場景，加強服務消費品牌培育，放寬服務業市場准入，持續深化電信等領域開放。五是優化服務消費環境，加強服務消費監管，引導誠信合規經營，完善服務消費標準。六是強化政策保障，加強財稅金融支持，夯實人才隊伍支撐，提升統計監測水平。相關部門和各地共同開展服務消費提質惠民行動和服務消費季系列促消費活動，持續打造服務消費熱點、推動服務質量提升。



《意見》要求各地區、各部門和有關單位堅決落實黨中央、國務院決策部署，推動各項任務落實落細。商務部要會同有關部門發揮促進服務消費發展工作協調機製作用，強化統籌謀劃，制定專項政策舉措，共同促進服務消費高質量發展。



國務院發展研究中心市場經濟研究所研究員陳麗芬對記者表示，《意見》涵蓋了服務業各領域，既有基礎型服務消費，也包含改善升級型消費，有利於更好滿足人民群眾個性化多樣化品質化消費需求。與此同時，餐飲住宿等服務行業也是勞動密集型行業，發展服務消費，有助於吸納更多勞動就業，穩定和提升居民消費能力。