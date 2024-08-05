朝鮮舉行新型戰術彈道導彈武器系統交接儀式

中評社北京8月5日電／據朝中社5日報導，朝鮮4日在平壤舉行新型戰術彈道導彈武器系統交接儀式，共有250輛新型戰術彈道導彈發射架車移交給邊境一線部隊。



據報導，朝鮮勞動黨總書記、國務委員長金正恩在儀式上發表講話說，此次活動體現了朝鮮不斷加強國防力量的堅定意志，標誌著朝鮮加強軍力的一項重大任務已成功完成。他強調：“自主、正義與和平衹有依靠絕對無可匹敵的自衛力量才能得到堅定保障。”