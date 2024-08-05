優必選工業人形機器人進廠實訓

中評社北京8月5日電／踏著小碎步，人形機器人來到汽車車身左側，很快便完成了前後車門鎖扣的質量檢查。停下腳步後，它將手臂伸進車身，手腕向後旋轉180度，五個手指頭捏住安全帶向下一拉，安全帶功能檢測完畢。這些檢測結果已實時上傳至工廠智能製造管理系統。



據人民日報報導，不久前，優必選工業人形機器人進入安徽合肥蔚來工廠總裝車間實訓，在汽車生產工廠與人類協作完成質量檢測。



“進廠實訓，意味著人形機器人走出實驗室，來到真實的汽車製造環境中，通過收集流水線上的場景數據，瞭解企業生產需求，完成自我迭代升級，為正式‘上崗’做準備。”優必選科技副總裁、研究院執行院長焦繼超說。



生產車間裡，工業機械臂、焊接塗裝機器人等工業機器人已不稀奇。人形機器人有什麼不同？



相較而言，傳統工業機器人智能化程度較低，只能執行固定流程的任務，遇上柔性裝配等複雜場景的工作，則難以有效完成。



“我們專攻傳統工業機器人難以完成的任務。”焦繼超說。



抬腿行走、停下轉身、視覺檢測……這些動作看似簡單，技術攻關卻絕非易事。



和人類一樣，人形機器人的一舉一動，離不開關節的輔助。剛開始研發人形機器人時，團隊最發愁的就是找不到合適的機器人關節，“國內買不到，國外買來的又不符合需求。”



伺服驅動器是機器人的關節驅動器，也是決定機器人運動能力的關鍵部件。應用在人形機器人身上的大功率伺服驅動器零部件多達50—100種，小功率伺服驅動器的零件也有40—80種。



