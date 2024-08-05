二氧化碳變為寶　驅動石油產出來

中評社北京8月5日電／據人民日報報導，二氧化碳捕集、利用與封存（CCUS）技術，是指把工業生產等過程中排放的二氧化碳捕集提純，繼而投入新的生產過程進行再利用和封存。2022年，我國首個百萬噸級CCUS項目中國石化“齊魯石化—勝利油田百萬噸級CCUS項目”正式注氣運行，每年約減排二氧化碳100萬噸，相當於每年植樹近900萬棵，有力推動了能源綠色低碳轉型。



導致全球變暖的二氧化碳，不僅能注入地下封存、實現減排，還能成為增產石油的“香餑餑”？



在山東淄博齊魯石化第二化肥廠，矗立著兩個巨型儲罐。經過處理的液體二氧化碳從罐中出發，搭乘專屬“地鐵”——我國最長的二氧化碳輸送管道，一路向北輸送109公里後，抵達“終點站”勝利油田正理莊油田生產區，被注入地下油藏封存的同時，驅動更多石油產出來。



這是中國石化勝利油田和齊魯石化聯手打造的國內首個百萬噸級二氧化碳捕集、利用與封存（CCUS）示範工程。“把工業生產等過程中排放的二氧化碳捕集提純，繼而投入新的生產過程進行再利用和封存，正是CCUS技術的原理。”勝利油田CCUS油藏開發研究高級專家張傳寶說。



據測算，項目預計15年可增油300萬噸，每年約減排二氧化碳100萬噸，相當於每年植樹近900萬棵，有力推動了能源綠色低碳轉型。