快評：憂兩岸開戰　馬英九點出幾大問題

中評社快評／馬英九4日在泰國出席活動，針對兩岸問題再發聲。馬英九憂慮兩岸走向戰爭，認為戰爭並不符合兩岸人民的利益，對中華民族是不可承受之重。馬英九因而大聲疾呼：維護兩岸和平，確保互利雙贏。



馬英九主要觀點包括：一，賴清德的“新兩國論”對台灣安全與兩岸和平毫無益處，只會埋下仇恨、不安與動亂的種子；二，兩岸若發生戰火，死傷的都是兩岸的中國人；三，美國不可能為台灣犧牲自己的子弟，從伊拉克、阿富汗到烏克蘭，代理人戰爭只會造成戰區生靈塗炭、百業凋零；四，台灣絕不能當別人的棋子，兩岸的未來發展應由兩岸人民共同決定，不可讓外國干預；五，高昂軍費對台灣是沉重負擔，“繳保護費變錢坑法案”，會拖垮台灣財政，圖利美國的軍工複合體。



馬英九今次是應泰國中華會館邀請出席第27屆“中山講座”，以“兩岸和平和中華民族的未來”為題進行演講，現場超過800人參與。這是馬二度到泰國訪問，上一次是1996年，距今已有28年之久，“大九學堂”青年學子今次陪同馬出訪。演講結束後，馬英九前往中華會館向孫中山先生銅像致敬。



“中山講座”上的演講，馬英九再一次完整闡述他對當前兩岸問題的看法，表達了擔憂，也做出呼籲。馬英九敦促民進黨政府認清現實，敦促賴清德改變“新兩國論”的“台獨”路線，以兩岸和平、台灣百姓安全為念，回歸“憲法一中原則”，重建兩岸互信。



馬英九信念堅定，思所當思，言所當言，無懼綠營政治攻訐。其看法帶給台灣更多省思，相信也能引起共鳴。