江蘇省人大原副主任劉捍東案被提起公訴

中評社北京8月5日電／最高人民檢察院消息，江蘇省人大常委會原黨組成員、副主任劉捍東涉嫌受賄、濫用職權、非法倒賣土地使用權案，由國家監察委員會調查、江蘇省揚州市公安局偵查終結，經最高人民檢察院指定，由湖北省襄陽市人民檢察院審查起訴。近日，襄陽市人民檢察院已向襄陽市中級人民法院提起公訴。



檢察機關在審查起訴階段，依法告知了被告人劉捍東享有的訴訟權利，並訊問了被告人，聽取了辯護人的意見。檢察機關起訴指控：被告人劉捍東利用擔任江蘇省江浦縣委書記、縣長，江蘇省南京市委常委、南京市浦口區委書記，江蘇省財政廳黨組書記、廳長兼省地方稅務局黨組書記，江蘇省人大常委會黨組成員、副主任等職務上的便利，為他人謀取利益，非法收受他人財物，數額特別巨大；在擔任江蘇省江浦縣委書記、縣長，江蘇省南京市委常委、南京市浦口區委書記，江蘇省財政廳黨組書記、廳長兼省地方稅務局黨組書記等職務期間，在土地使用權出讓、免徵土地增值稅等事項上濫用職權，致使公共財產、國家和人民利益遭受重大損失，情節特別嚴重；以牟利為目的，違反土地管理法規，與他人共同非法倒賣土地使用權，情節特別嚴重，依法應當以受賄罪、濫用職權罪、非法倒賣土地使用權罪追究其刑事責任。劉捍東一人犯數罪，依法應當數罪並罰。