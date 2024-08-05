貴州：面向年輕幹部開展廉潔宣講

中評社北京8月5日電／據中央紀委國家監委網站報導，“黔東南州天柱縣年輕幹部龍某，參加工作僅3個月，就把手伸向民生資金，將職業生涯斷送在起步階段；1992年出生的六盤水市鐘山區年輕幹部李某某，因貪污公款被判處有期徒刑三年零兩個月……”日前，清廉貴州·“青廉宣講團”2024年貴州省年輕幹部廉潔教育首場宣講在貴州開放大學舉行，省紀委監委有關負責人用相關典型案例，教育引導年輕幹部扣好廉潔從政“第一粒扣子”。



今年7月，貴州省紀委監委聯合團貴州省委，啟動實施清廉貴州·“青廉宣講團”計劃，成立省級“青廉宣講團”，面向年輕幹部開展廉潔理念、廉潔典型宣講。



首場宣講活動主要面向金融機構、國有企業開展，共安排了7個“微課程”，每個10分鐘左右。省管金融機構、國有企業中層以上重點關鍵崗位年輕幹部，以及貴州省紀委監委、省委組織部、省直機關工委、團貴州省委、各市州紀委監委和團組織相關領導幹部等780餘人參加活動。



“廉潔和幹事的關係就像‘1’和‘0’，衹有前面的‘1’立得正、站得穩，後面的‘0’才能創造出無限可能。”雲上貴州大數據產業發展有限公司團總支委員、運營經理王殿雄以《“1＋0”的“正”無窮極數》為題開啟本次宣講。



來自黨政機關、國有企業、金融機構、市（州）紀檢監察機關的10名省級宣講團成員先後以《“青舟”無懼萬重山》《金融青年話清廉》《“橋”見清廉》《廉與信》等為題開展宣講。宣講人通過講創新理論、紀法知識、典型案例、廉潔故事，教育引導年輕幹部進一步強化紀法意識，加強自我約束、提高免疫能力。