福建完善“組組”協同監督工作機制

中評社北京8月5日電／據中央紀委國家監委網站報導， 近日，福建省紀委監委駐省委政法委紀檢監察組、駐省司法廳紀檢監察組派員參與省委政法委對省司法廳政治督察和紀律作風巡查。檢查組深入司法廳組織教育與警務管理處、公共法律服務管理處等相關業務處室，從規範性文件備案、法律服務等方面，瞭解司法機關推進法治化營商環境建設的情況，聯合嵌入開展推進法治化營商環境建設“組組”協同監督工作。



二十屆中央紀委三次全會對持續完善“組組”協同監督、“室組”聯動監督、“室組地”聯合辦案機製作出了部署。福建省紀委監委駐省級政法單位紀檢監察組加強協同監督，推動解決跨部門系統性、關聯性問題，合力打通執法司法工作中的堵點難點。



通過調研走訪、會商交流、召開推進會等方式，福建省紀委監委梳理政法單位共性問題以及單靠一組之力難以推動解決的問題，找准協同監督發力點、突破口。具體工作中，由該省紀委監委第一紀檢監察室統籌，駐省委政法委、省檢察院紀檢監察組牽頭，其他有關派駐紀檢監察組協同配合，共商監督主題、方案，開展聯合監督、聯合檢查、聯合調研、聯合培訓等工作。



針對“有的刑事案件立案不夠及時”問題，駐省檢察院紀檢監察組聯合駐省法院紀檢監察組共同開展專項監督，推動修訂完善辦案考核指標體系，及時發現糾正立案異常情況，同時提出暢通立案入口、優化網上立案、加大監督問責等7條措施。針對“規範執法司法權力運行”開展“組組”協同專項監督，5家派駐紀檢監察組派員參加政治督察、內部督查、全省法治化營商環境大檢查等活動18次，召開座談會12場，走訪調研12次。



“作為牽頭單位之一，我們圍繞牽頭選題，協同其他派駐紀檢監察組通過查找問題形成問題清單，通過徵求意見形成建議清單，通過責任倒查形成問責清單，並滾動更新整改台賬。”駐省委政法委紀檢監察組常務副組長黃俊介紹，對各政法單位個性問題，通過“點對點”反饋督促整改，對共性問題加強溝通協調、推進集中破解。