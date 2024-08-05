中國消費者遠離iPhone的勢頭不止

中評社香港8月5日電／日經新聞報導，美國蘋果在中國市場繼續苦戰。8月1日公佈的2024年4月～6月財報顯示，雖然整體銷售額和利潤都出現增長，但在大中華區同比下滑7%。華為等中國當地競爭對手的技術實力提升，導致作為iPhone代名詞的高性能蒙上陰影。



蘋果4月～6月的銷售額創出歷史新高。按地區來看，美洲同比增長6%，歐洲增長8%，日本增長6%。在這種情況下，包括香港和台灣在內的大中華區下滑7%，是唯一出現負增長的地區，凸顯出蘋果在中國的困境。



“中國的競爭環境是全世界最激烈的”，蘋果的首席執行官（CEO）提姆·庫克在8月1日的財報說明會上如此表示。



美國調查公司IDC的數據顯示，4月～6月中國智慧手機出貨量同比增長8.9%，而iPhone下滑3.1%。儘管5月iPhone破例實施了大幅降價，但蘋果的市佔率下滑至第6位，約5年來首次跌出前5。排在首位的vivo等前5名全部為中國手機廠商。



蘋果一直把高價位機型作為賣點。但高性能智慧手機的需求正在被在中國當地擁有很強品牌影響力的華為搶佔。



2019年，美國針對華為加強了高性能半導體禁運措施，該公司無法生產支援5G的智慧手機，iPhone的銷量增加。但華為通過投入鉅額研發費用，磨煉了技術實力。2023年8月，華為推出了搭載其自主開發的半導體（支援相當於5G的通信功能）的手機。其性能得到了廣大消費者的追捧。



華為的旗艦機型“Mate”系列以商務人士為中心擁有眾多粉絲。2024年4月發佈的“Pura70”也很受歡迎，其賣點是可以清晰拍攝高速移動物體的拍照功能。Pura70機型甚至具備iPhone沒有的功能，比如可以在距離手機稍遠的位置通過手勢來操作螢幕等。



中國經濟停滯也是蘋果業績的擔憂因素。物價上漲，消費者購買低價智慧手機的傾向增強。IDC的數據顯示，vivo手機分別在1000～2000元、3000～4000元、4000～5000元價格區間位居銷量第1。



蘋果試圖通過生成式AI實現反擊。希望通過6月發佈的生成式AI服務Apple Intelligence促使消費者把手機換成新款iPhone16。用戶可以通過語音助手Siri，使用美國OpenAI的聊天型AI ChatGPT。



但在中國搭載這項功能的時間可能會推遲。中國相關部門尚未批准外國企業在國內使用生成式AI。3月有報導稱，蘋果與百度就使用其生成式AI展開了初步談判。在中國智慧手機廠商紛紛搭載AI功能的情況下，iPhone將被迫調整為當地規格。