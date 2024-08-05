韓去年平台工人超88萬 平均月薪7600元

中評社香港8月5日電／韓聯社報導，韓國雇傭勞動部和雇傭資訊院5日公佈的一項調查結果顯示，韓國去年有外賣騎手、代理司機等“平台工人”88萬餘人，平均月薪為145.2萬韓元（約合人民幣7594元）。



兩家單位去年面向全國15至69歲的5萬人進行了上述調查。數據顯示，去年國內有平台工人88.3萬人，同比增加11.1%。從職業看，“配送/司機”人數最多，為48.5萬人。教育、諮詢等“專業服務”為14.4萬人，數據錄入等基礎電腦工作8.7萬人，“家務/看護”5.2萬人，設計等“創作工作”5萬人，“IT服務”4.1萬人。



就從事相關工作的動機，回答“能賺更多錢”的佔比最大，為36.1%。其後依次為“可自由選擇工作時間和日期”（20.9%）、“不適應職場/集體生活”（10.2%）、“為兼顧家務/學業/育兒”（7.5%）等。



按年齡看，30多歲的平台工人最多，佔比28.7%。其後依次為40多歲（26.9%）、50多歲（20.2%）和20多歲人群（13.8%）。按性別看，男性平台工人佔絕大多數，女性也從前年的25.8%增至29.6%。



工作時間和報酬方面，去年平台工人每月平均工作14.4天，每天工作6.2小時，月薪145.2萬韓元。由於把平台工作當成主業的勞動者有所減少，去年平台工人的工作時間和收入均較前一年減少。