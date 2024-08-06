中評鏡頭：“客家神山”冠豸山

冠豸山（中評社 盧哲攝） 中評社連城8月6日電（記者 盧哲）以“青春之棒·築夢未來”為主題的2024年東森杯海峽兩岸（連城）青少年棒球邀請賽暨第五屆海峽兩岸（連城）青少年棒球文化節，於8月4日至11日在福建省龍岩市連城縣舉辦，6日將舉行邀請賽開幕式。作為傳統客家聚集地的連城縣，有一座被譽為“客家神山”的冠豸山。5日，中評社記者與採訪海峽兩岸青少年棒球文化節的50餘名兩岸媒體記者一同走進龍岩世界地質公園冠豸山，一睹其中神韻。



據介紹，冠豸山與福建武夷山同屬丹霞地貌，被譽為“北夷南豸，丹霞雙絕”。冠豸山的主峰類似於古代監察禦史的官帽“獬豸冠”，因此得名“冠豸山”。冠豸山被譽為“客家神山”，是全國獨有的“豸文化”、也是全國唯一以“豸”命名的山——豸文化是客家文化的重要組成部分，凝結了客家文化的精髓。央視大型紀錄片《記住鄉愁》第一集《敬畏之心不可無》，就提到了連城當地培田優秀的家風。



冠豸山頂為主峰靈芝峰與五老峰。靈芝峰相對高度為660.8米，是冠豸山最高主峰，形似一朵千年靈芝，因此得名。在冠豸山頂長壽亭下峽穀，突現一衝天石柱，相對高度54.1米，巍然挺立，古人稱“照天燭”，就是現在所指的“生命之根”。冠豸山以“生命之根”和“生命之門”為景點最為出名，有“陽剛天下第一，陰柔舉世無雙”的美譽。