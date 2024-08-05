伊朗總統表示暗殺不會不得到回應

中評社香港8月5日電／伊朗總統佩澤什基揚會見了訪問首都德黑蘭的約旦外交大臣薩費迪。



TRT報導，伊朗總統馬蘇德·佩澤什基揚表示，以色列上周在伊朗暗殺哈馬斯領導人伊斯梅爾·哈尼亞是“一個重大錯誤，不會得不到回應”。



據伊朗國家電視台消息，總統佩澤什基揚會見了訪問首都德黑蘭的約旦外交大臣薩費迪。



佩澤什基揚在會議上表示，對伊朗正式客人哈馬斯政治局局長哈尼亞的暗殺違反了國際法，並稱這次暗殺是“以色列政權的一個重大錯誤，不會懸而未決”。



佩澤什基揚說：“猶太復國主義者的這種傲慢不會得不到回應。”



佩澤什基揚表示，伊朗的外交政策優先考慮地區和世界的穩定，並強調伊斯蘭國家採取聯合行動阻止以色列襲擊巴勒斯坦人的重要性。



薩法迪指出，他訪問伊朗是為了討論該地區日益緊張的局勢，他表示，約旦國王阿卜杜拉二世委托他建立透明和明確的對話，以克服德黑蘭和安曼之間的分歧。



薩法迪轉達了約旦國王阿卜杜拉對佩澤什基揚的問候和成功祝願。



他說：“約旦從一開始就譴責猶太復國主義政權對加沙的野蠻侵略。”



薩法迪表示，他們還譴責以色列刺殺哈尼亞的行為，並指出以色列總理內塔尼亞胡希望通過刺殺擴大該地區的衝突範圍。



約旦部長否認了有關他此行是為了向伊朗傳達以色列信息或從伊朗向以色列傳達信息的報導。