中評鏡頭：連城非遺奇妙夜客家民俗雨中璀璨

連城姑田游大龍（中評社 盧哲攝） 中評社連城8月6日電（記者 盧哲）以“青春之棒·築夢未來”為主題的2024年東森杯海峽兩岸（連城）青少年棒球邀請賽暨第五屆海峽兩岸（連城）青少年棒球文化節，於8月4日至11日在福建省龍岩市連城縣舉辦，6日將舉行邀請賽開幕式。作為傳統客家聚集地的連城縣，在8月2日至5日，連續四天舉辦“連城非遺奇妙夜”，讓遊客感受客家文化的浪漫與熱烈。



暮色降臨，在中國傳統村落集中連片保護利用示範片區——連城縣四角井歷史文化街區，“連城非遺奇妙夜”暑期檔正精彩上演。據介紹，本次非遺奇妙夜除了引進英歌舞、打鐵花表演，還保留連城姑田游大龍和璧洲游燈籠等特色非遺民俗巡游活動，旨在讓市民和遊客沉浸式體驗連城深厚的文化底蘊，見證非遺代代相傳煥發的新魅力。



台上，舞樂齊鳴，聲聲入耳，隨著《象王行》蕩氣回腸的鼓聲響起，提線木偶書法、戲曲舞蹈輪番上演。台下，“中華戰舞”——潮汕英歌舞就位，演員們妝容濃墨重彩，用雄渾奔放的舞蹈動作展現攻城戰陣的氣勢。



隨後，非遺“天下第一龍”——姑田大龍被高高擎起。姑田遊大龍起源於明朝萬歷年間，至今已有400多年歷史，2008年列入國家級非物質文化遺產名錄，2012年成功挑戰最長遊行花車吉尼斯世界紀錄。姑田大龍的製作過程尤為複雜，有著十幾道工序，連城縣姑田鎮中堡村黨支部書記華緒禎在接受採訪時說，“但我們每年都做，每年都遊，這也體現了客家人勇敢堅強、迎難而上的精神，寄託著客家人對美好生活的祝願”。



雖然此時暴雨如註，但“大龍”仍昂首搖擺，氣勢雄壯。非遺巡游之夜由此開啟。英歌舞隊40餘位青少年打頭陣，每人手持一對木棒，配合著鑼鼓點和吆喝聲，邊走邊唱邊舞。緊隨的姑田大龍游走騰挪於燈光之間，巡游隊伍穿梭游走在城市街頭，展現傳統非遺文化之瑰麗。大批市民及遊客在雨中駐足觀賞，喝彩不斷。