宋濤會見饒慶鈴：推動兩岸青年交流

中共中央台辦、國務院台辦主任宋濤在連城會見了台東縣長饒慶鈴（中評社 盧哲攝） 中評社連城8月7日電（記者 盧哲）2024年東森杯海峽兩岸青少年棒球邀請賽暨第五屆海峽兩岸青少年棒球文化節開幕式6日在福建省連城縣舉行。5日下午，中共中央台辦、國務院台辦主任宋濤在連城會見了台東縣長饒慶鈴和東森集團總裁王令麟等前來參加活動的島內人士。宋濤表示，習近平總書記高度重視、關心關愛台灣青年，表示歡迎台灣青年來祖國大陸追夢、築夢、圓夢，持續為兩岸青年成長、成才、成功創造更好條件、更多機遇。我們將認真貫徹習近平總書記重要講話精神，積極推動兩岸青年交流，鼓勵支持兩岸青年為民族復興貢獻青春力量。



宋濤表示，中共二十屆三中全會順利舉行，對進一步全面深化改革、推進中國式現代化作出系統部署，為廣大台灣同胞特別是青年朋友參與強國建設、民族復興偉業開辟更廣闊空間。我們將繼續致力促進兩岸交流合作、深化各領域融合發展，增進兩岸同胞切身福祉和中華民族整體利益。



宋濤強調，要堅持一個中國原則和“九二共識”，堅決反對“台獨”，守護我們的共同家園，把中華民族的命運牢牢掌握在兩岸中國人自己手中；要促進交流合作，共創民族綿長福祉，讓兩岸同胞都過上好日子；要勇擔使命責任，攜手實現中華民族偉大復興。



饒慶鈴表示，兩岸文化同源，皆屬炎黃子孫，在堅持“九二共識”、反對“台獨”基礎上，更應相知相親，通過更多交流活動，一起為兩岸構建幸福未來。



據悉，本次活動為期8天，共邀請兩岸8支青少年棒球隊參加，期間還組織參賽球隊在龍岩連城、永定及廈門等地開展研學考察活動。

