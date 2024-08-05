孟加拉國軍方說總理哈西娜辭職

中評社北京8月5日電／孟加拉國陸軍參謀長韋克·烏茲·扎曼5日發表電視講話說，該國總理謝赫·哈西娜當天辭職，將很快成立臨時政府管理國家。



新華社報導，扎曼在電視講話中呼籲民眾保持冷靜，共同努力維護國家和平與秩序，並強調將調查孟國內近期發生的暴力事件。



孟加拉國軍方當天宣佈，位於首都達卡的國際機場關閉6個小時。



孟加拉國近期多次發生不滿工作相關制度的抗議活動，據報導，抗議中的暴力活動共導致200多人死亡。本月4日，孟加拉國發生全國性抗議活動，要求哈西娜及其政府辭職。



另據印度媒體報導，哈西娜乘直升機離開孟加拉國飛往印度。報導援引印不具名政府官員的話稱，哈西娜所乘直升機已于當地時間17時40分左右降落在德里附近一座軍用機場，下一步可能飛往倫敦。



印度鐵路部門此前宣佈7月19日至8月6日暫停所有印孟跨國列車運營。哈西娜辭職事件發生後，印鐵路部門宣佈，6日後印孟之間全部列車運營也將暫停。此外，印度邊境安全部隊5日說，已要求印孟邊境部隊“高度警戒”。



哈西娜，77歲，孟加拉國開國總統謝赫·穆吉布·拉赫曼長女，1996年、2009年、2014年、2019年4次出任孟加拉國總理。2024年1月第5次當選總理。