中評關注：美國“震懾戰爭”時代一去不復返

《外交事務》發表米利和施密特文章，談人工智能主導的未來戰爭 中評社華盛頓8月5日電（記者 余東暉）航母進逼，戰機轟鳴，萬炮隆隆···這種美國在海灣戰爭和伊拉克戰爭中曾經出現的“震懾戰爭”場面一去不復返了。這是美國權威專家的最新論斷。他們認為，未來戰爭將被大量的無人機、機器人所主導，人工智能戰爭的時代正在到來。美國必須進行改革，保持在這個領域的領導地位。



去年9月剛從美軍參聯會主席任上退役的米利（Mark A. Milley）與谷歌前首席執行官施密特（Eric Schmidt）聯名在權威外交期刊《外交事務》9/10月號上發表題為“美國沒有為未來戰爭做好準備”的長篇專文，談人工智能未來戰爭的意涵，以及美國軍隊改革的必要性。其中多處提到中國軍隊對於人工智能的快速應用，以及中美合作控制人工智能安全風險的重要性。



米利和施密特開篇指出，戰爭總是刺激創新。但今天的轉變異常迅速，而且將產生更大的影響。未來的戰爭將不再是關於誰能聚集最多人員或部署最好的噴氣式飛機、船只和坦克的問題。相反，它們將被日益自動的武器系統和強大的算法所主導。



他們承認，不幸的是，這是美國尚未做好準備的未來。美軍還沒有完全做好在遭遇突然襲擊的環境中的戰鬥準備，它的噴氣式飛機、艦艇和坦克沒有裝備來抵禦無人機的攻擊。美軍尚未接受人工智能。五角大樓沒有足夠的舉措來糾正這些失敗，而且目前的努力進展太慢。