﻿英國反移民騷亂持續　420人被捕

英國警察4日在羅瑟勒姆與反移民示威者發生衝突。圖源：路透社 中評社北京8月6日電／據大公報報導，路透社稱：英國刀襲案引發的反移民抗議和騷亂愈演愈烈，截至5日警方已逮捕約420人。英國首相斯塔默主持召開“眼鏡蛇”（COBRA）緊急會議，商討應對騷亂的措施。



斯塔默5日表示，近日在英國多地發生的並非抗議活動，而是“純粹的暴力”，英國不會容忍針對穆斯林群體的攻擊。他警告說，參加騷亂的人將受到法律嚴懲。英國內政大臣庫珀亦表示，極右翼暴徒焚燒酒店、襲擊警察並給英國帶來混亂之後，將面臨“清算”。據路透社報導，英國警方已逮捕約420人。



7月29日，一名17歲少年持刀闖入英國紹斯波特一間舞蹈學校行凶，造成3名女童死亡。極右翼人士在社交媒體上大肆傳播虛假信息，聲稱疑犯是“剛剛抵達英國的伊斯蘭主義移民”，煽動反移民示威。實際上，疑犯在英國出生，並非移民。赫爾、利物浦、布里斯托、曼徹斯特、貝爾法斯特等多地均發生抗議活動，一些抗議者趁機洗劫商店、縱火燒車、襲擊警察。



英國當局指責社交平台X放任虛假信息傳播。該平台所有者、美國富豪馬斯克甚至親自下場，在一則指控大規模移民和開放邊境擾亂英國的帖文下留言說：“內戰不可避免。”斯塔默的發言人表示，馬斯克此番發言“沒有任何正當理由”。